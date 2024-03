FOTO-VIDEO Trupele antitero ruse au înconjurat clădirea: atacatorii sunt încă liberi / Bilanțul morților a crescut

Clădirea unde a avut loc masacrul a fost înconjurată de trupele speciale, asta pentru că atacatorii încă nu au fost prinși. Nu se știe cine sunt sau unde se ascund în aceste momente.

Tot la fața locului a ajuns procurorul regiunii Moscova, în numele procurorului general, care coordonează activitatea ofițerilor.

Ultimul bilanț indică cel puțin 40 de morți și zeci de răniți.

Potrivit informaţiilor, doi până la cinci atacatori în haine de camuflaj ar fi deschis focul asupra sălii de concerte.

Toate evenimentele sportive, culturale și alte evenimente publice de amploare vor fi anulate la Moscova în acest weekend, în urma unui incident armat, a anunțat vineri primarul Moscovei, Serghei Sobianin.

Vezi și: VIDEO – Filmul atacului terorist din Rusia: ce spun oamenii din sală? 'Au tras din toate părțile'

⚡️ Law enforcement is searching for four men in camouflaged clothing who may have fled the crime scene



Meanwhile, the bodies of those killed in the attack are being stored near the Crocus City Hall in #Moscow. pic.twitter.com/GFhUWg1Kel