VIDEO – Filmul atacului terorist din Rusia: ce spun oamenii din sală? 'Au tras din toate părțile'

Un atac terorist a avut loc vineri, 22 martie, în Rusia. Autoritățile rusești sunt în alertă maximă, iar cel puțin 50 de ambulanțe au sosit la fața locului. Din cauza atacurilor, tavanul de la clădire a început să cadă, iar 100 de persoane sunt evacuate. Situația este în dinamică, însă se estimează cel puțin 12 morți și zeci de răniți.

Forțele speciale Rosgvardia au ajuns la clădire, la o oră după începerea împușcăturilor. Comunicațiile celulare la Moscova nu funcționează bine în aceste momente, ceea ce îngreunează toată operațiunea autorităților, punctează Nexta.

Cum a decurs atacul?

Un martor ocular care se afla la sala de spectacole la momentul împușcăturilor a povestit pentru Moscow 24 despre atac. "Tocmai ne-am așezat. A început un fel de panică, am auzit niște bubuituri. Oamenii au început să fugă. Au fugit prin ușă, spre ieșire", a spus el.

Bărbatul a relatat că cei din hol s-au refugiat în camera de serviciu. Au stat acolo aproximativ 5-7 minute.

Potrivit altor martori oculari, sunetele împușcăturilor au fost auzite chiar înainte de spectacolul grupului de muzică Picnic.

"Stăteam la mezanin, apoi am auzit împușcături: am început să coborâm și ne-am dat seama că și ei trăgeau dedesubt. Ne-am întins pe podea, apoi ne-am dat seama că toți oamenii urcau, am început să urcăm. Noi. în cele din urmă am ieșit undeva la etaj. Am început să coborâm scările rulante”, a spus un alt martor ocular.

Totodată, potrivit martorilor incidentului, împușcăturile au fost efectuate din toate părțile.

"Am stat acolo, apoi am observat că oamenii alergau pe scara rulantă. Am alergat după ei", a adăugat martorul ocular.

Pentru stingerea incendiului au fost trimise și elicoptere.

Ce arată imaginile?

Imaginile de la fața locului arată mai mulți bărbați care trag cu arma efectiv în oameni. E neclar câți atacatori există, cel puțin până în momentul de față.