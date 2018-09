Francesca Schiavone și-a anunțat miercuri, 8 septembrie, retragerea din tenis, la vârsta de 38 de ani.

"Pentru mine este un moment important din viață. Am ajuns într-un final la această decizie, luată cu inima. De când am ajuns aici, mintea îmi spune 'du-te la luptă!', dar inima îmi spune că sunt împăcată cu această decizie", a declarat Schiavone în cadrul unei conferințe de presă. "Sunt foarte mulțumită de cariera, de viața mea, de absolut tot", a completat fostul număr 4 WTA, conform Mediafax.

În cadrul conferinței de presă, Schiavone a vorbit despre obiectivele atinse în cariera sa, dar și despre planurile de viitor. Unul dintre visele sale este acela de a reveni la US Open în calitate de antrenor, notează WTAtennis.com.

"La 18 ani am avut două vise. primul, să câștig Roland Garros și al doilea, să ajung în top 10. Am atins aceste obiective, sunt foarte fericită și norocoasă", a dezvăluit Schiavone. "După 20 de ani de carieră, am noi vise. Inima cred că are nevoie să viseze în fiecare zi din viață", a declarat italianca.

Schiavone a fost una dintre cele mai de succes jucătoare de tenis din lume. Ea a debutat în circuitul profesionist în 1996, iar în 2000 a reușit să intre pentru prima oară în top 100. În total, are 8 titluri WTA câștigate, iar cea mai bună poziție a sa este locul 4, ocupat pe 31 ianuarie 2011. Schiavone a câștigat un titlu la Roland Garros în 2010, de 3 ori Fed Cup și mai are în palmares sferturi de finală la Australian Open, Wimbledon și US Open. Peste 11 milioane de dolari a strâns Schiavone doar din tenis.