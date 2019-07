Frank Lampard este noul antrenor al echipei Chelsea

Chelsea Londra a anunţat, joi, că Frank Lampard, fotbalist emblematic al echipei londoneze, a revenit la club în calitate de antrenor principal, potrivit news.ro

Lampard a semnat un contract pe trei ani.

“Sunt foarte mândru că revin la Chelsea ca antrenor principal. Toată lumea ştie cât iubesc acest club şi ce am trăit împreună, însă mă concentrez doar pe ceea ce am de făcut acum şi pe pregătirile pentru sezonul care urmează. Am venit ca să muncesc mult, să aduc mai multe succese clubului şi abia aştept să încep”, a declarat fostul fotbalist.

Frank Lampard, în vârstă de 41 de ani, a venit la Chelsea de la Derby County.

La gruparea londoneză, pentru care a jucat 13 ani, îi succede la conducerea tehnică lui Maurizio Sarri, care a plecat la Juventus.