Festivalul de animație de la Annecy revine în sălile de cinema

Zece pelicule de animaţie vor fi prezentate în competiţia principală a Festivalului Internaţional de Film de Animaţie de la Annecy, oraş din regiunea Alpilor francezi, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate filmului de animaţie, care se va desfăşura în săli şi online în perioada 14-19 iunie, potrivit AFP.

Annecy este primul festival internaţional de cinema din Franţa care urmează să fie organizat cu prezenţă fizică după redeschiderea spaţiilor culturale, înaintea mult aşteptatei reîntâlniri cu festivalul de la Cannes, în iulie.

În contextul crizei sanitare, festivalul, care aniversează 60 de ani de existenţă, ''a trebuit să se adapteze, dar nu a făcut compromisuri'', a subliniat delegatul artistic, Marcel Jean, cu prilejul unei conferinţe de presă. ''Sunt mai puţine lungmetraje propuse'' selecţionerilor, ''dar calitatea se menţine'', a precizat el, citat de Agerpres.Printre tendinţele de anul acesta se numără numeroase pelicule asiatice, din ţări cu o tradiţie puternică în filmul de animaţie precum Japonia şi Coreea de Sud, dar şi Filipine (''Hayop Ka! The Nimfa Dimaano Story'', realizat de Avid Liongoren), lungmetraje care explorează teme ''geopolitice'' în tradiţia producţiilor ''Valse avec Bachir'' sau ''Persépolis'' şi operele unor artişti solitari, care şi-au dus proiectul de la un capăt la celălalt, a adăugat acesta.Din selecţie, mai fac parte un film japonez ''foarte aşteptat de amatorii de animaţie'', potrivit organizatorilor, ''The Deer King'', de Masashi Ando (colaborator al lui Hayao Miyazaki) şi Masayuki Miyaji, precum şi ''Ma famille afghane'', coproducţie franco-cehă în regia Michaelei Pavlatova, despre ''experienţa unei femei occidentale care se mută în Afganistan''.Festivalul, a cărui selecţie include realizatoare femei într-o proporţie de 45%, va acorda un loc important animaţiei africane, prezentă în piaţa filmului şi în mai multe categorii, dar nu şi printre cele 10 filme ale competiţiei oficiale.În ciuda pandemiei, vor fi organizate lecţii de cinema, ''making of'' şi alte evenimente, difuzate online pentru spectatori. Cea mai mare parte dintre invitaţii prezenţi vor fi francezi sau europeni