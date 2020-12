Fred & Ginger, un film biografic despre Fred Astaire şi Ginger Rogers cu Jamie Bell şi Margaret Qualley

Unul dintre cuplurile emblematice ale cinematografiei americane va fi subiectul unui film biografic. Amazon Studios anunţă lungmetrajul "Fred & Ginger", centrat pe actorii şi dansatorii Fred Astaire şi Ginger Rogers, care au împărţit afişul în 10 filme, între 1933 şi 1949, potrivit news.ro.

Cele două roluri vor fi interpretate de britanicul Jamie Bell, cunoscut din filme ca ”Billy Elliot” şi ”Rocketman”, şi americanca Margaret Qualley, care a jucat în ”Once Upon a Time in Hollywood”.

Lungmetrajul va spune "adevărata poveste de dragoste" dintre Fred Astaire şi Ginger Rogers, potrivit unui comunicat, "celebrând magia care i-a legat".

DERANJ MAJOR pentru Elena Udrea - Va explica judecătorilor propria VERSIUNE privind faptele de instigare la luare de mită acuzate de DNA

Jamie Bell şi Margaret Qualley s-au remarcat deja ca dansatori talentaţi, aşa cum aminteşte Variety. Jamie Bell şi-a început cariera în 2000, la 14 ani, în filmul "Billy Elliot", în care a interpretat un tânăr pasionat de dans clasic. De atunci, actorul în vârstă de 34 de ani a avut roluri în "Snowpiercer", "Rocketman" şi "Nymphomaniac".

Margaret Qualley, fiica actriţei Andie MacDowell, este cunoscută în special pentru rolurile din serialul "The Leftovers" şi filmul "Once Upon a Time... in Hollywood", de Quentin Tarantino. Ea şi-a dovedit talentul de dansatoare înr-o reclamă Kenzo difuzată în 2017.

"Fred & Ginger" va fi realizat de Jonathan Entwistle, creator al serialelor Netflix "The End of the F***ing World" şi "I Am Not Okay With This". Nu a fost anunţată o dată de lansare.