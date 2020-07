Fuego l-a făcut celebru pe Mihai Sturzu

După ce a fost artist, vedetă de televiziune, om de radio și deputat, Mihai Sturzu s-a făcut pilot de aviație. Artistul a decis acum 5 ani ani să îşi schimbe cariera şi îşi urmeze visul din copilărie, acela de a deveni pilot. El a povestit în emisiunea La cină de la Digi 24 cum a aflat toată lumea.

“Fuego m-a făcut celebru! Eram acum un an sau acum doi ani, la început de an, 2 sau 3 ianuarie, zburam la Ovda, aproape de Eliat, Israel. Decolasem noi și după ce ajungem la croazieră, șefa de cabină vină în cockpit și avem o discuție. Întotdeauna după o jumătate de oră de zbor vine și stăm de vorbă. Și îmi spunea ea: Mihai, cred că sunt niște colegi de-ai tăi în avion. Florin, Ponta, care colegi? Ca eu am mulți colegi. Și zice: sunt Adrian Enache cu soția, Fuego… colegi de muzică. Bine, ma, mă duc și eu în spate. (...) Fuego citea ceva. Salut, Paula. No, țucu-te! No, mă, dar ce frumos ești în uniformă. Da’ ce faci tu în uniformă? Zic: uite, mergem la Halloween, ce să facem?! Am râs, am glumit. Ajungem la Eliat, ei se dau jos, mă dau și eu jos. Când mă dau jos, o doamnă jurnalist cu Paul, cu Fuego. Să facem o poză! Da, doamnă, facem. Hai, Paul, să facem o poză. Și am plecat. În două, trei zile, încep să mă sune toate televiziunile, m-a făcut celebru Fuego, jur. Eu nu am știut că doamna era de la un ziar de super tiraj. Știrea explodase… și m-am trezit că toate televiziunile mă invitau să le povestesc cum sunt eu pilot. Paul este un zeu uriaș”. - a povestit Mihai Sturzu la Digi 24.

