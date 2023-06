Fumul incendiilor din Canada a dat o lovitură puternică producției de energie solară din SUA

De la începutul lunii iunie, în Canada ard incendii masive de vegetație. În prezent, există 416 incendii active în Canada - 215 dintre incendii sunt considerate "scăpate de sub control", spune Centrul canadian Interagency Forest Fire Center, citat de TheBlaze.

Fumul gros a acoperit nord-estul Statelor Unite într-o ceață portocalie densă care a dus la avertismente privind calitatea aerului. O altă problemă cauzată de fum este că a scăzut semnificativ producția de energie solară cu peste 50% în Statele Unite.

Fermele solare care alimentează New England au generat cu 56% mai puțină energie în perioadele de cerere maximă decât în săptămâna precedentă, potrivit operatorului de rețea din regiune.

ISO New England, operatorul rețelei de energie, a declarat joi: "În ultimele zile, fumul provenit de la incendiile de vegetație din Canada a călătorit până în New England, scăzând semnificativ producția de la resursele solare din regiune în comparație cu ceea ce ISO New England s-ar fi așteptat în absența fumului".

Fumul a afectat și condițiile meteo

"De asemenea, fumul a scăzut temperaturile reale din New England în comparație cu ceea ce prognozează modelele meteorologice", se arată în declarație. "Acest lucru duce la o cerere mai mică în rețeaua regională, deoarece este mai puțin nevoie de lucruri precum aerul condiționat".

ISO New England a concluzionat: "Acești doi factori - scăderea producției din resursele solare și scăderea cererii consumatorilor din cauza temperaturilor mai scăzute - au făcut ca prognozarea cererii de energie electrică din rețea să fie dificilă".

Matt Kakley, un purtător de cuvânt al operatorului rețelei de energie ISO-New England, a declarat pentru Bloomberg că situația este "cu adevărat fără precedent", adăugând: "Nu avem multe date istorice pe care să ne bazăm. Există o anumită învățare în timp real".

Producția redusă nu a dus la întreruperi de energie electrică, în principal pentru că energia solară nu este o sursă proeminentă de electricitate în zonă.

Energia solară reprezintă aproximativ 3% din energia electrică din New England, comparativ cu 52% din gazele naturale și 26% din energia nucleară.

Lovitura dată producătorilor de energie solară

Alte state din țară s-au confruntat, de asemenea, cu o producție diminuată de energie solară din cauza fumului provenit din incendiile de vegetație din Canada.

PJM Interconnection LLC, care furnizează energie electrică în 13 state, din Illinois până în Carolina de Nord, a remarcat că a existat o scădere de aproximativ 25% a producției de energie solară față de săptămâna precedentă.

Dan Lockwood, un purtător de cuvânt al PJM Interconnection, a declarat: "Condițiile de fum în întreaga RTO în această săptămână au cauzat o reducere a vizibilității, reducând energia solară și menținând temperaturile cu câteva grade mai scăzute decât de obicei".

Managerul rețelei de energie din New York, New York ISO, a declarat: "Pe baza datelor compilate de meteorologii New York ISO, fumul provenit din incendiile din Canada, care blochează lumina soarelui, a dus la o reducere combinată a producției maxime de energie solară de 1 466 MW pentru 6-7 iunie, pentru o producție maximă totală de vârf de două zile de 4 405 MW."

Incendiile de vegetație anterioare au cauzat, de asemenea, scăderea producției de energie solară în Australia.

Solar Analytics, o companie de monitorizare a energiei solare, a constatat că sistemele fotovoltaice de pe acoperișuri din orașele australiene Sydney și Canberra au înregistrat o scădere a producției de energie solară "cu 15 - 45% în zilele cu ceață de fum densă".