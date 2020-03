Gabriel Oprea atenționează: 'Observ în ultimele zile o escaladare a prețurilor la materiale, produse, servicii'

Fostul vicepremier Gabriel Oprea a declarat la Realitatea Plus că este îngrijorat de majorarea prețurilor la alimentele și produsele de bază.

„Chiar dacă nu sunt specialist în economie, sunt specialist in domeniul securitatii nationale, observ în ultimele zile o escaladare a prețurilor la materiale, produse, servicii, care din punctul meu de vedere este nejustificată. Deocamdată este o problemă economică pe care Guvernul o poate rezolva rapid. Dacă nu se acționează de urgență se transformă într-o vulnerabilitate la adresa siguranței naționale. Cu toții stăm în case, avem familii, copii, bătrâni și ne facem calcule. In momentul în care nu mai avem certitudinea și garanția că putem merge mai departe, intervine panica. Eu sugerez autorităților și le cer să ia măsuri la nivelul Guvernului și să acționeze cu fermitate. Prima regulă in astfel de situații de urgență este plafonarea prețurilor, pentru că avem nevoie de calm, de echilibru, de unitate, de solidaritate și chiar de Dumnezeu! Trebuie să depășim această situație total debusolantă și atipică”, a declarat Oprea.