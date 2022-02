Gabriel Oprea despre conflictul din Ucraina: Romania nu este singura

Intr-o interventie in direct, la Realitatea Plus, presedintele UMPMV, gl.(r) Gabriel Oprea a declarat ca este important acum ca Romania este membra NATO si ca se afla sub umbrela de securitate a Aliantei.

“Este o situatie grea, ceea ce se intampla in Ucraina. Pentru Romania este important ca noi nu suntem intr-o zona gri, cum este Ucraina. Suntem un stat membru NATO, ne aflam sub umbrela de securitate a Aliantei, nu suntem singuri. Suntem in cea mai puternica alianta militara. Asistam la un razboi anuntat, in care, din pacate, vedem ca Rusia isi indeplineste obiectivele propuse. Am vazut reactia statelor din NATO, reactia celor mai puternici oameni ai lumii, presedintele Biden, presedinte Frantei, al Germaniei, toti au vorbit despre sanctiuni economice. Romania gestioneaza peste 1500 de km de frontiera in zona de est. Cred ca se va intari flancul de est al NATO si cred ca in momentul de fata trebuie sa fim calmi, vigilenti si trebuie sa ne facem datoria.”

Gabriel Oprea a subliniat importanta rolului militarilor in astfel de situatii.

“In Ucraina, acum, la greu, sunt chemati militarii si politistii, sa-si dea viata pentru tara lor. Vreau sa spun ca acum, cu atat mai mult, oamenii politici trebuie sa se uite la aceste lucruri, pentru ca este important sa dam drepturile militarilor activi si in rezerva din Romania. Ei isi fac datoria, mai ales la greu.

Generalul Oprea a mai spus ca este bine ca Romania are astazi un premier militar.

“Cred ca in Romania, institutiile statului isi fac datoria. Si cred ca este bine ca acum este prim-ministru un militar. Ne punem nadejdea in el si in institutiile statului, trebuie sa fim calmi si sa gestionam foarte bine aceasta situatie. Din pacate, Ucraina nu este intr-o alianta si asistam la o mare tragedie, care se intampla la granitele noastre. Romania este membra NATO, membra UE, nu este singura, nu e o tara din zona gri. Cred ca institutiile statului sunt pregatite sa primeasca migranti, sunt pregatite sa gestioneze aceasta situatie. Sigur ca este important ca decindentii politici sa stie sa vorbeasca mai mult cu poporul, sa fie mai empatici, dar sunt convins ca sunt de buna credinta si ca isi vor face datoria. Calea diplomatica este cea mai potrivita in acest moment, dar cred ca nu intamplator, Rusia si China si-au dat mana acum”, a mai spus fostul vicepremier pentru securitate nationala.

“Cred ca noi trebuie sa ne facem datoria in cadrul NATO, sa ne facem datoria fata de cetatenii romani, sa ramanem calmi si sa gestionam foarte bine frontierele Romaniei. Nu suntem singuri”, a subliniat fostul ministru al apararii nationale, la finalul interventiei sale la Realitatea Plus.