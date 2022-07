Gabriel Oprea: Pensiile militare de stat trebuie sa ramana pensii ocupationale

Uniunea Militarilor si Politistilor “Mihai Viteazul” trage un semnal de alarma in legatura cu intentia de revizuire a pensiilor militare, in contextul reformei sistemului de pensii.

“UMPMV solicita ca pensiile militare de stat sa ramana pensii de serviciu, pensii ocupationale. Asa sunt si in statele NATO, iar Romania are obligatia de a-si trata militarii cu aceeasi onoare si recunostinta. Drepturile militarilor si politistilor trebuie consolidate, mai ales intr-un context de criza ca cel pe care il traversam. Cu razboiul la granite, statul roman trebuie sa-si sprijine armata, trebuie sa-si spijine politistii si toti activii si rezervistii din institutiile care alcatuiesc sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala”, transmite Gabriel Oprea, presedintele Uniunii Militarilor si Politistilor “Mihai Viteazul”, intr-un comunicat de presa.

Fostul vicepremier pentru securitate nationala considera ca “in aceasta perioada trebuie sa creasca soldele militarilor si salariile politistilor, la fel si pensiile militare, pentru ca statul sa vina, astfel, in sprijinul acelor cetateni romani care jura sa apere tara chiar cu pretul vietii. Militarii, politistii si cei din sectorul de securitate sunt oamenii pe care se bazeaza poporul roman, sunt oamenii din prima linie, in aceste vremuri grele. Iar masurile pe care trebuie sa le adopte statul roman trebuie sa le asigure un suport solid.

Am fost si raman un sustinator al intereselor legitime ale militarilor romani, ale politistilor, jandarmilor, pompierilor si ale functionarilor cu statut special din aceste institutii, care muncesc 24 de ore din 24, 7 zile din 7, pentru romani si pentru Romania”.

El face o scurta trecere in revista a actiunilor intreprinse pentru sprijinirea lucratorilor din sistemul de securitate, pe timpul mandatelor sale.

“Ca ministru al apararii nationale, al afacerilor interne, ca vicepremier pentru securitatea nationala, precum si in calitate de prim-ministru interimar, am fost total alaturi de militari si politisti.

Am sprijinit din toata inima, moral si financiar, din surse proprii, vaduvele eroilor cazuti la datorie in teatrele de operatii, luptand pentru pacea lumii, pentru linistea noastra. Le-am asigurat acestor mame greu incercate un loc de munca stabil si am facilitat accesul urmasilor eroilor in institutiile de invatamant ale celor doua ministere, pentru ca acesti copii, ramasi fara tata, sa aiba un viitor linistit asigurat.

Tot la MApN, am considerat ca soldatii si gradatii voluntari merita sa devina profesionisti si sa aiba aceleasi drepturi cu ceilalti militari, inclusiv dupa iesirea din activitate. Am facut modificari importante de legislatie pentru ca ei sa beneficieze astazi de aceste drepturi asigurate. Cand am preluat mandatul de la aparare, soldatii si gradatii voluntari ieseau din sistem la 40 de ani. Prin modificarea Statutului, le-am redat acestor oameni demnitatea, transformandu-i din soldati si gradati voluntari in militari profesionisti si prelungind la 55 de ani varsta pana la care pot lucra in Armata, cu drept de pensie. Am realizat, impreuna cu sindicatele din Politie si Armata, legea 223/2015 privind pensiile militare de stat, o lege buna, pentru intregul sistem de aparare, ordine publica si siguranta nationala si am asigurat, prin masurile adoptate, drepturile pentru personalul militar si civil activ din toate institutiile din domeniu. Legea 223/2015 a fost gandita ca o masura reparatorie si necesara pentru cei care isi dedica viata si cariera domeniului securitatii nationale. Pentru ca militarii din MApN, din MAI, din SRI, SIE si STS si politistii merita aprecierea statului roman. Sa nu uitam: cariera militara implica foarte multe constrangeri si privatiuni, pe care alte profesii nu le au”, se mai arata in comunicatul de presa semnat de fostul ministru al apararii nationale.

In context, Gabriel Oprea subliniaza faptul ca pensiile militare nu sunt pensii speciale.

“Am spus intotdeauna si cred cu adevarat in acest fapt: pensiile militare nu sunt pensii speciale. Sunt pensii ocupationale, de la Cuza incoace. In cazul lor, nu este vorba despre privilegii, ci despre recunoasterea pe care statul roman si societatea o datoreaza celor care imbraca haina militara si isi slujesc tara, sub juramant. Acesti oameni, apreciati de popor si atat de importanti, mai ales intr-un context de securitate cum este cel in care ne aflam in ultimele luni, trebuie sa-si primeasca drepturile meritate si respectul cuvenit”, mai spune fostul ministru de interne.