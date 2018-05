Gabriela Firea nu e de acord cu explicația primită pentru că a fost mutată la ceremonia de la Cotroceni: 'Oricum am analiza, locul meu ar fi fost în primul rând

Primarul general, Gabriela Firea, apreciază că, potrivit legislaţiei în vigoare, locul primarului general ar fi fost "undeva în primul rând" la recepţia oferită la Palatul Cotroceni, cu ocazia Zilei Europei, dar că probabil să nu s-a dorit acest lucru. Declarațiile survin după ce Gabrielei Firea nu i-a fost permis să stea în zona destinată membrilor guvernului la ceremonia de la Cotroceni.

STIRIPESURSE.RO a scris că surse apropiate de Palatul Cotroceni au declarat că mutarea Gabrielei Firea din zona destinată membrilor guvernului în cea alocată șefilor de instituții centrale s-a făcut ”conform ordinii de precădere din legea ceremoniilor oficiale”.

"Am înţeles că Direcţia Protocol de la Palatul Cotroceni a transmis reprezentanţilor presei că ei nu au făcut altceva decât să respecte legislaţia în materie de ceremonii şi protocol. Am citit şi eu această legislaţie şi spune foarte clar că la toate ceremoniile oficiale ordinea de precădere, inclusiv la depuneri de coroane, la depuneri de jurământ, la alte ceremonii naţionale oficiale este: instituţia prezidenţială, Parlamentul, Guvernul şi autoritatea locală. Deci, oricum am analiza, legal, protocolar şi uman, locul ar fi fost şi al primarului general undeva în primul rând, dar e clar că probabil nu s-a dorit acest lucru. Nu vreau să dau eu verdicte", a precizat edilul general, pentru România Tv.

