Gabriela Firea: Poate e mai bine așa. Dacă aș fi câștigat, era imposibil să-mi duc mandatul fără majoritate - VIDEO

Gabriela Firea a declarat luni că poate este mai bine că nu a câștigat alegerile pentru că ar fi fost „imposibil” să-si exercite mandatul cu o majoritate ostila PNL-USR-PLUS in Consiliul Genereal.

„In Consiliul General, majoritatea va fi asigurata de PNL, USR și PLUS, au mai mult decat majoritatea simpla. Pana la urma, cu toata suferinta de moment, poate e mai bine ca se intampla lucrurile asa. Daca primeam al doilea mandat era aproape imposibil de realizat pentru ca nu aveam sustinere in CGMB si orice proiect ar fi fost blocat. Tot ce am realizat in aesti 4 ani s-a bazat pe majoritati PSD-ALDE, iar in anumite chestiuni punctuale am mai primit voturi de la PNL și PMPM. Nu am ce sa imi reprosez decat ca poate am vrut sa fac prea multe dintr-o data. Am inceput prea mai multe fronturi, asta e un repros”, a declarat Gabriela Firea.