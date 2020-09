Gabriela Firea, reacție la înregistrarea cu Nicușor Dan: Să vină Poliția! Hai și cu arestare!

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține că fotografia în care apare alături de copii și soțul său, într-o sală de clasă, este de mai mare interes pentru autorități decât înregistrarea în care Nicușor Dan ”apare făcând trafic de influență pentru un interlop”. Firea solicită intervenția Poliției și anchetarea ambilor candidați.

Citește și: Dana Budeanu face publică o înregistrare EXPLOZIVĂ cu Nicușor Dan/ AUDIO

”Sa vina Politia sa ne ancheteze! Dar sa vina repede! Ca vad ca la faza asta a ajuns campania in Bucuresti! Tacere mormantala pentru dovada certa ca deputatul Dan Nicusor a facut trafic de influenta pentru un interlop, in mod repetat, care si-a construit ilegal restaurant cu casa in el, intr-un parc.

Totul despre mine si sotul meu, care am facut in cateva secunde o poza intr-o clasa, cu o zi inainte de inceperea scolii. Detalii, aici.

Nicusor Dan a si recunoscut ca s-a intalnit personal cu Mitrache zis Caine si sotia sa, si ca il sustine fatis sa ramana cu cladirea imensa construita ilegal pe spatiu verde!

Cu siguranta contra cost!

Asa cum ne-a obisnuit sa apara in declaratia lui de avere “donatii” din partea unor oameni de afaceri din imobiliare.

Dar nu, nu este de interes pentru nicio institutie si nici pentru presa platita gras de guvern si PNL!

Eu sunt de maxim interes! Actiune cu celeritate! Si comunicare rapida!

Factual : in seara de 13 sept, INAINTE de inceperea scolilor, am mers cu sotul meu sa verificam pregatirile sanitare pentru luni dimineata, fiecare in scolile din orasul in care este primar.

La ora 19,30 ne-am oprit la o scoala pentru a intra in direct la Romania Tv. Avem si martori : echipa RTV, angajati ai scolii, paznici.

Au intrat si copiii cu noi. Am facut o fotografie in 10 secunde. Am postat a doua zi dimineata o incurajare pentru copii si parinti, avand ca ilustratie fotografiile facute SEARA.

Totul a fost dezinfectat.

Luni, 14 sept, NU am intrat in clase!

Copiii aveau luni o programare la doctor si am fost foarte dimineata, inainte de a veni ceilalti copii si parinti, doar pentru manuale. Nu am mai intrat in clase!

Am si explicat situatia ieri, cui m-a intrebat. Dar s-a inteles ce s-a vrut... nu adevarul!

Eu zic sa vina mai repede Politia, sa ne retina! Sa-i ia la intrebari si pe copii! Dar urgent!

N-aveti treaba cu Nicusor! Ascuns fiind in debutul pandemiei, facea trafic de influenta prin tele-munca!

Punea presiune pe functionari din primarie, pentru prietenul lui, interlopul Mitrache zis Caine, cunoscut ca proxenet si dealer de droguri. Si constructor ilegal de casa si restaurant in parc! Un fleac!

O nimica toata! Hai cu poza!

Tare, tare! Hai si cu arestare!”, scrie Gabriela Firea.