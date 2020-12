Garda de Mediu merge la USR-PLUS. Intră în cursa internă Mihai Goțiu pentru funcția de comisar general

Fostul senator Mihai Goţiu anunţă că USR PLUS va numi viitorul comisar general al Gărzii de Naţionale de Mediu, dar şi un secretar de stat în Ministerul Mediului şi că îşi va trimite scrisoarea de intenţie şi CV-ul, în speranţa că îşi va convinge colegii de partid că poate să îndeplinească una dintre aceste responsabilităţi.

Citește și: Război deschis în PNL: 'Din toții așii noului Guvern, nu am tras niciunul!'

Într-o postare pe Facebook, fostul senator precizează că USR PLUS va numi viitorul comisar general al Gărzii de Mediu, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi unul dintre secretarii de stat din Ministerul Mediului.

"Doar ieri dimineaţă, am avut o primă discuţie în Biroul Naţional al USR, legată de modul în care vom desemna secretarii de stat şi şefii agenţiilor care revin USR PLUS şi, doar astăzi, s-a transmis către membrii USR un mail cu privire la procedura de desemnare. O procedură care prevede o scrisoare de intenţie şi un CV relevant pentru domeniul respectiv, până pe data de 4 ianuarie 2021. Da, voi trimite scrisoarea de intenţie şi CV-ul. Au trecut aproape două decenii de când sunt implicat în luptele pentru mediu din România, mai întâi ca jurnalist de investigaţie şi activist, iar în ultimii patru ani în Senat. Am văzut cât de mari sunt distrugerile, cât de extinse sunt reţelele de tip mafiot care distrug apele şi pădurile, poluează, înalţă munţi de gunoaie, cine şi cum le ţine spatele dintre decidenţii politici de la nivel local şi central", scrie Goţiu.

El menţionează că, pe lângă "anii de documentări pe teren" şi munca legată de dezbaterea propunerilor legislative din domeniul mediului, are şi avantajul studiilor juridice, necesare în activităţile de control, fie că e vorba de Garda Naţională de Mediu, fie de atribuţiile unui secretar de stat.

"Aşa cum am spus deja, nu am de gând să ies din lupta pentru salvarea pădurilor şi a apelor României ori pentru un aer mai curat în localităţile în care trăim. Mai mult, mă bazez că voi avea, în continuare, sprijinul şi susţinerea voastră în lupta asta şi că, împreună, am putea face un pic de curăţenie în domeniu, la propriu şi la figurat. Mai departe, sper să-i conving şi pe colegii din USR PLUS că pot să duc la capăt o asemenea responsabilitate. Iar angajaţilor din minister ori Garda Naţională de Mediu chiar nu văd de ce le-ar fi teamă dacă va fi să ajung acolo. Mă rog, măcar unora dintre ei", transmite Goţiu.