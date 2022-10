Gartner a estimat care sunt tehnologiile ce vor transforma vânzările în următorii cinci ani

Tehnologii precum inteligenţa artificială (AI) generativă, geamănul digital (digital twin) al clientului sau realitatea augmentată/realitatea virtuală (AR/VR) vor transforma vânzările în următorii cinci ani, arată estimările Gartner, publicate miercuri în cadrul analizei "7 Technology Disruptions Affecting Sales Through 2027".

Conform consultanţilor, în ceea ce priveşte Inteligenţa Artificială (AI) generativă, aceasta poate produce o varietate de conţinut nou, cum ar fi imagini, videoclipuri, muzică, voce, text, cod software şi design de produse. Pe acest fond, Gartner anticipează că, până în 2025, trei din zece (30%) mesaje produse de organizaţiile mari vor fi generate sintetic, potrivit Agerpres.

O altă tehnologie inovatoare care va influenţa segmentul vânzărilor se referă la "clienţii-maşină" - actori economici non-umani care obţin bunuri sau servicii în schimbul plăţilor. Cercetările Gartner arată că directorii executivi şi CIO cred că o cincime dintre veniturile lor totale ar putea proveni de la clienţii-maşină, până în 2030.

De asemenea, geamănul digital al clientului este o reprezentare virtuală dinamică a unui client, care încorporează date de la persoane şi execută teste pentru mesajele de vânzări, procesele de vânzări şi campanii de marketing pentru a prezice ce funcţionează şi ce nu funcţionează pentru respectivul client. În acest context, se preconizează că piaţa software şi a serviciilor pentru "gemeni digitali" va ajunge la 150 de miliarde de dolari la nivel mondial, până în 2030, faţă de 9 miliarde de dolari, în 2022.

În ceea ce priveşte realitatea augmentată şi realitatea virtuală, până în 2025, o pondere de 80% dintre interacţiunile de vânzări B2B între furnizori şi cumpărători vor avea loc pe canalele digitale, ceea ce înseamnă că organizaţiile de vânzări trebuie să caute în mod activ noi modalităţi de a interacţiona cu clienţii, notează Gartner. Previziunile evidenţiază că, în următorii cinci ani, AR/VR ar putea fi un canal de vânzări esenţial de utilizat în întâlniri de vânzări, demonstraţii de produse şi instruire în vânzări.

O altă tendinţă tehnologică pe segmentul vânzărilor vizează apariţia oamenilor digitali, adică reprezentări interactive, bazate pe inteligenţă artificială, care prezintă unele dintre caracteristicile, personalitatea, cunoştinţele şi mentalitatea unei persoane. Analizele de specialitate relevă faptul că, până în anul 2026, jumătate dintre cumpărătorii B2B vor interacţiona cu un om digital într-un ciclu de cumpărare.

Totodată, tehnologia Emotion AI poate contribui pozitiv prin alterarea capacităţii empatice a vânzătorilor şi modificarea angajamentului cumpărătorului, precizează Gartner. "Până în 2024, identificarea emoţiilor prin inteligenţă artificială va influenţa aproximativ jumătate din reclamele online pe care le văd cumpărătorii. Aceasta va putea citi reacţiile de chipuri, precum şi e-mailuri şi va putea determina ce anunţuri vor funcţiona pentru un anumit cumpărător", subliniază sursa citată.

Cea de-a şaptea tehnologie care va influenţa vânzările este multimodalitatea, ce va ajuta liderii de vânzări să facă faţă provocărilor legate de datele necesare în procesul decizional. Astfel, până în 2025, o pondere de 70% dintre toate interacţiunile vânzător-cumpărător B2B vor fi înregistrate pentru a extrage informaţii despre concurenţă, tranzacţii şi piaţă folosind AI, învăţarea automată (ML) şi procesarea limbajului natural (NLP).

Gartner, Inc. (NYSE: IT) este o companie americană de consultanţă şi cercetare în IT, ce oferă o perspectivă obiectivă şi utilă pentru directori şi echipele lor.