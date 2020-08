Gazoductul BRUA reprezintă un proiect cu valoare strategică atât pentru România, cât şi pentru UE, susţin reprezentanţii Federaţiei Sindicatelor GAZ-Romania

Gazoductul BRUA reprezintă un proiect cu valoare strategică atât pentru România, cât şi pentru Uniunea Europeană, susţin reprezentanţii Federaţiei Sindicatelor GAZ-Romania, care dezaprobă total opiniile lansate recent în spaţiul public de diferite persoane şi organizaţii cu referire la o aşa-zisă lipsă de utilitate a acestuia.

"Federaţia Sindicatelor GAZ-România, organizaţie reprezentativă la nivel naţional, care reprezintă interesele salariaţilor din industria gazului - angajaţi ai companiilor Transgaz, Romgaz, E-ON şi Engie, ia act de sesizarea Sindicatului Transport Gaz şi dezaprobă total opiniile lansate recent în spaţiul public de diferite persoane şi organizaţii, cu referire la o aşa-zisă lipsă de utilitate a gazoductului BRUA şi atrage atenţia că acesta reprezintă un proiect cu valoare strategică atât pentru România, cât şi pentru Uniunea Europeană, fapt dovedit şi de susţinerea primită din partea tuturor factorilor de decizie", se arată într-un comunicat al Federaţiei remis miercuri AGERPRES.

Citește și: Victor Ponta a anunțat cine va fi candidatul Alianței Pro București 2020 la Primăria Capitalei. Adina Alberts va fi susținută la Sectorul 1

Potrivit sursei citate, Interconectorul BRUA reprezintă o etapă esenţială în dezvoltarea sistemului naţional de transport gaze naturale. "Odată cu punerea lui în funcţiune, România se conectează la culoarele regionale de transport şi va putea să-şi asigure aprovizionarea cu gaze naturale din noi surse, ceea ce va satisface într-o măsură mai mare cererea existentă pe piaţa internă şi va conduce la un nivel mai ridicat de predictibilitate şi securitate energetică pentru consumatorul român.

Potrivit Federaţiei, BRUA va însemna şi o cale de acces la pieţele europene pentru potenţiala producţie de gaze naturale extrase de ţara noastră din Marea Neagră.

"Nu în ultimul rând, gazoductul BRUA reprezintă şi un motiv de mândrie naţională şi de continuitate a tradiţiei pe care România o are în domeniul energetic. Să nu uităm că prima rafinărie industrială de petrol din lume a fost construită în România, în 1856; suntem prima ţară din lume cu o producţie de petrol înregistrată oficial în statisticile internaţionale; România a exportat prima cantitate de benzină din lume şi tot în ţara noastră s-a construit prima conductă de transport gaze naturale din lume", se mai spune în comunicat.

Citește și: Situație îngrijorătoare! Noul coronavirus SARS-CoV-2 lovește în cel mai mare spital din vestul țării

Aşadar sunt create toate premisele pentru susţinerea şi dezvoltarea proiectelor de investiţii în sectorul gazelor naturale, pentru ca România să devină lider regional din punct de vedere energetic, astfel încât generaţiile viitoare să nu mai depindă de o singură sursă de aprovizionare cu gaze naturale iar ţara noastră să devină pe deplin independentă energetic.

"Din perspectiva salariaţilor Transgaz, gazoductul BRUA, ca şi alte proiecte majore de investiţii, înseamnă nu doar o decizie a conducerii companiei, ci şi munca concretă a miilor de angajaţi ai societăţii, care au lucrat şi lucrează cu seriozitate, responsabilitate, profesionalism şi devotament", susţin reprezentanţii Federaţiei Sindicatelor GAZ-Romania.

În comunicat se precizează că toate aceste proiecte sunt realizate prin efortul şi implicarea continuă a angajaţilor companiei, angajaţi pe care Sindicatul Transport Gaz îi reprezintă, iar desconsiderarea lor înseamnă implicit şi subestimarea muncii a mii de oameni.

Citește și: Gafă monumentală a polițiștilor! Au eliberat o persoană arestată preventiv! Din fericire, oamenii legii și-au reparat greșeala

"Toate afirmaţiile publice referitoare la lipsa de valoare economică şi strategică a gazoductului BRUA le considerăm neavizate şi nerealiste. Prin urmare, Federaţia Sindicatelor GAZ-Romania, în numele Sindicatului Transport Gaz transmite public mesajul de susţinere fermă a acestui proiect care aduce beneficii importante în plan economic şi social, atât la nivel naţional cât şi european, inclusiv prin crearea de noi locuri de muncă pe perioada execuţiei lucrărilor, dezvoltarea infrastructurii, contribuţii la economia locală, naţională şi europeană, prin stimularea altor investiţii", se mai spune în comunicat.

Proiectul BRUA are drept obiectiv asigurarea accesului la noi surse de gaze, precum şi facilitarea transportului de gaz caspic către pieţele din Europa Centrală şi de Est. Proiectul asigură capacităţi de transport bidirecţional de 1,5 miliarde metri cubi pe an în sau din direcţia Bulgaria şi 4,4 miliarde metri cubi pe an în sau din direcţia Ungaria.

Proiectul a fost declarat de Comisia Europeană ca fiind de importanţă strategică.

Tronsonul românesc al conductei ar trebui finalizat în decembrie 2020 şi necesită o investiţie totală de 480 de milioane de euro, din care 180 de milioane de euro reprezintă un grant acordat de Comisia Europeană.