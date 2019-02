George Clooney, Brad Pitt și Robert de Niro se numără printre vedetele care au criticat decizia Academiei pentru decernarea unor Oscaruri în pauzele publicitare

Actorii George Clooney, Brad Pitt și Robert de Niro se numără printre vedetele de la Hollywood care au criticat Academia de film americană pentru decizia de a decerna patru dintre trofeele Oscar în pauzele publicitare ale prestigioasei gale, potrivit Reuters, scrie Mediafax.

Academia de film americană a anunțat, luni, categoriile de premii Oscar care vor fi decernate în pauzele publicitare, în condițiile în care durata galei a fost redusă cu o jumătate de oră, la trei ore. Categoriile vizate sunt "cea mai bună imagine", "cel mai bun montaj", "cel mai bun scurtmetraj" și "cel mai bun machiaj și cele mai bune coafuri".

Organizatorii evenimentului au mai anunțat că discursurile câștigătorilor vor fi difuzate ulterior în timpul transmisiunii TV.

Totuși, Academia de film americană a fost criticată pentru decizie, pentru că acest lucru ar însemna că premiile vizate și-ar pierde din importanță.

Joi, George Clooney, Brad Pitt și Robert de Niro s-au alăturat unei lungi liste de vedete care au semnat o scrisoare deschisă prin care se cere Academiei de film să revină asupra deciziei. Actorii Sandra Bullock, Emma Stone, Russell Crowe și Jon Hamm au semnat și ei, alături de regizorii Martin Scorsese, Spike Lee și Alfonso Cuaron. În total, sunt peste 50 de personalități din lumea filmului care au semnat în ultimele zile documentul, fiind de părere că decizia reprezintă o insultă la adresa profesioniștilor din cele patru domenii vizate.

Miercuri, organizatorii galei Oscar au reacționat, spunând că este de înțeles că decizia a supărat mulți membri ai Academiei. Totodată, au dezmințit informațiile apărute pe rețelele de socializare online potrivit cărora momentele decernării celor patru trofee nu vor fi incluse deloc în transmisiunea TV, explicând că discursurile câștigătorilor vor fi editate pentru a fi integrate în evenimentul televizat.

Postul de televiziune american ABC - parte a Walt Disney Co. - este cel care difuzează gala Oscar, organizată de Academia de film americană (Academy of Motion Picture Arts and Sciences).

Săptămâna trecută, organizatorii au anunțat și că ediția de anul acesta a galei Oscar va avea loc fără o gazdă oficială, iar momentele din timpul ceremoniei vor fi prezentate de mai multe vedete, fiind pentru prima dată când se întâmplă acest lucru în ultimii 30 de ani.

Lungmetrajele "The Favourite", de Yorgos Lanthimos, și "Roma", de Alfonso Cuaron, conduc, cu câte zece selecții, în topul nominalizărilor la cea de-a 91-a ediție a galei Oscar, va avea loc pe 24 februarie, la Dolby Theatre din Los Angeles. Câte opt nominalizări au primit filmele "A Star Is Born", de Bradley Cooper, și "Vice", de Adam McKay, iar "Black Panther", de Ryan Coogler, de la Marvel, are șapte selecții, inclusiv pentru cel mai bun lungmetraj. Pentru prima dată, Spike Lee a fost nominalizat atât la premiul pentru cel mai bun regizor, cât și la cel pentru cel mai bun film, fiind doar al șaselea cineast de culoare care se poate lăuda cu această performanță.