Un documentar despre Chris Cornell va fi produs de Brad Pitt

Un documentar despre Chris Cornell, liderul trupelor Soundgarden şi Audioslave, care s-a sinucis pe 18 mai 2017, este în pregătire şi va fi produs de văduva muzicianului american şi de Brad Pitt şi Peter Berg, scrie news.ro.

Peter Berg („Lone Survivor”, „Deepwater Horizon”) va fi şi regizorul acestui film, scrie Variety.

Cornell a fost liderul trupei Soundgarden din 1984 până în 1997. A pus bazele supergrupului Audioslave, împreună cu membri ai Rage Against The Machine, înainte ca Soundgarden să se reunească în 2011. Trupa se afla în turneu, când Cornell a murit, pe 18 mai 2017, la Detroit.

În luna ianuarie, Vicky Cornell şi numeroşi muzicieni grunge, între care Stone Gossard şi Jeff Ament de la Pearl Jam, au organizat concertul caritabil „I Am the Highway: A Tribute to Chris Cornell” la Forum idn Los Angeles. Între invitaţi s-au aflat Miley Cyrus, Foo Fighters, Metallica, Brandi Carlile, Chris Stapleton şi Brad Pitt.

Chris Cornell a primit 16 nominalizări la premiile Grammy de-a lungul carierei sale. A câştigat trei trofee, două cu Soundgarden, pentru piesele „Spoonman” şi „Black Hole Sun”, şi unul, postum, la gala de anul acesta, pentru „When Bad Does Good”.