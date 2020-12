Ne vom califica şi cu o remiză cu Cluj, dar mai bine să câştigăm, ar fi foarte important pentru club, spune Gerardo Seoane

Tehnicianul echipei Young Boys Berna, Gerardo Seoane, a declarat, joi seară, după penultima etapă a grupelor Ligii Europa, că îşi doreşte victoria în meciul de săptămâna viitoare cu CFR Cluj, deşi formaţia sa s-ar califica în faza următoare a competiţiei şi cu o remiză, potrivit news.ro.

“Pentru noi situaţia în grupă este pozitivă. Cu o victorie acasă, cu Cluj, ne-am califica. Ne vom califica şi cu o remiză, dar mai bine să câştigăm, ar fi foarte important pentru club”, a spus Seoane, potrivit presei italiene,

Formaţia Young Boys Berna a fost învinsă, joi seară, în deplasare, cu scorul de 3-1, de AS Roma, iar CFR Cluj a remizat acasă cu ŢSKA Sofia, scor 0-0, în grupa A a Ligii Europa. AS Roma este deja calificată în 16-imile competiţiei. În ultima etapă, Young Boys şi CFR Cluj se vor confrunta, joia viitoare, pentru a termina grupa pe locul doi şi a obţine un loc în 16-imi. CFR Cluj are nevoie de victorie la Berna.