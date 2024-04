Germania intervine decisiv în favoarea Ucrainei: se pregătește o mare lovitură împotriva Rusiei - VIDEO

Belinul a anunțat că va căuta sisteme de apărare aeriană Patriot pentru Ucraina la toate țările. Anunțul a fost făcut de ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, dar și de șefa diplomației germane, Annalena Baerbock.

"Nu vreau să stric petrecerea", a spus Kuleba, după ce i-a felicitat pe membrii NATO cu ocazia celei de-a 75-a aniversări a Alianţei. "Dar principalul meu mesaj de astăzi vizează (rachetele) Patriot", a adăugat ministrul ucrainean, vorbind alături de Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO. "Salvarea vieţilor ucrainenilor, salvarea economiei ucrainene, salvarea oraşelor ucrainene depinde de rachetele Patriot şi de alte sisteme de apărare antiaeriană.

Insistăm asupra Patriot pentru că este singurul sistem care poate intercepta rachete balistice", precum cele 94 cu care Rusia a atacat Ucraina în martie, a explicat Kuleba, care se va întâlni joi cu omologi ai săi din Alianţa Nord-Atlantică.

„Cea mai mare nevoie a Ucrainei în acest moment este să consolideze de urgență apărarea antiaeriană. Mulțumesc Germaniei și altor aliați pentru că au răspuns la apel și au luat măsuri imediat”, a spus Kuleba.

„Am auzit clar ceea ce ministrul ucrainean de externe a spus și aș vrea să subliniez. Vedem ce se întâmplă în Ucraina. Noi, Germania, co-prezidând Coaliția pentru Capacitate, o să chemăm în Europa ca toată lumea să-și verifice sistemele aeriene, ce pot ei să ofere pentru Ucraina, dar o să ne interesăm la nivel mondial. Fiecare zi contează. Și nu sunt doar vorbe, ci faptele contează acum pentru Ucraina”, a spus Annalena Baerbock.

Together with @ABaerbock we have just attended the NATO-Ukraine council meeting in Brussels. Ukraine’s greatest need right now is to urgently strengthen air defense. I thank Germany and other allies for answering the call and taking action right away. pic.twitter.com/wgfs96Mv9k