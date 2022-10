Germania, Marea Britanie, Italia şi Spania - state ţintă în care grupările exploatează cetăţeni români

Poliţia Română, împreună cu Poliţia Naţională Spaniolă şi Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, a lansat, marţi, Campania Internaţională de Conştientizare şi Prevenire Împotriva Traficului de Persoane.Potrivit unui comunicat al IGPR, obiectivul campaniei este prevenirea traficului de persoane în scopul exploatării sexuale prin reducerea vulnerabilităţilor la trafic şi descurajarea cererii care favorizează acest fenomen."Este prima campanie derulată la nivel european, care abordează într-o manieră coordonată ambele dimensiuni ale traficului, respectiv cererea şi ofertă care favorizează acest fenomen", precizează sursa citată.În perioada următoare, transmite IGPR, Institutul de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii, în cooperare cu Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, va desfăşura activităţi preventive în medii vulnerabile, activităţi ce vor avea în centrul lor potenţiale victime ale traficului de persoane.În ceea ce priveşte traficul de persoane în Spania, arată Inspectoratul, cooperarea s-a desfăşurat sub forma cererilor de asistenţă prin intermediul structurilor specializate din cadrul IGPR (Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională), prin schimburi concrete de date şi informaţii cu ataşaţii de afaceri interne români, acreditaţi în străinătate, dar şi cu ofiţerii de legătură străini, acreditaţi la Bucureşti, precum şi prin intermediul comisiilor rogatorii şi ordinelor europene de anchetă - pe cale judiciară, prin DIICOT.Astfel, în perioada 2019-2022, au fost derulate anchete comune, sub egida EUROJUST şi EUROPOL, în urma întâlnirilor online de coordonare organizate."În dosarele cu caracter transfrontalier, analiza situaţiei privind statele ţintă vizate de grupările de trafic de persoane în exploatarea victimelor cetăţeni români evidenţiază faptul că, în ultimii ani, pe primele locuri se situează: Germania, Marea Britanie, Italia şi Spania, conform numărului de dosare înregistrate pe aceste spaţii. Se constată păstrarea primelor 4 ţări de destinaţie consacrate activităţii infracţionale din anii anteriori", menţionează Poliţia Română.Din centralizarea cazurilor investigate de Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate şi structurile corespondente din teritoriu, a rezultat faptul că Spania este în continuare o ţară ţintă pentru traficanţii români, situându-se pe locul 4 în topul destinaţiilor de exploatare, cu un procent anual între 12 şi 13% din totalul statelor de destinaţie, precizează IGPR."În România, în primele 9 luni ale anului 2022, pentru reducerea fenomenului traficului de fiinţe umane, poliţiştii din cadrul structurilor de combatere a criminalităţii organizate au destructurat 20 de grupuri organizate, formate din 141 de persoane, trimise în judecată. De asemenea, au fost desfăşurate 108 acţiuni operative, sub coordonarea DIICOT ori în acţiunile proprii de urmărire penală, dintre care 46 au fost acţiuni operative de amploare. În cadrul acestora, au fost puse în executare 347 de mandate de percheziţie domiciliară şi 392 de mandate de aducere. Astfel, au fost reţinute 172 de persoane şi au fost emise 128 de mandate de arestare (preventive şi la domiciliu) şi 80 de ordonanţe de dispunere a controlului judiciar", mai arată Inspectoratul General al Poliţiei Române.