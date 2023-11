Germanul Peter Gojowczyk şi-a anunţat retragerea din activitate

Tenismanul german Peter Gojowczyk (34 ani) şi-a anunţat, duminică, retragerea din activitate, printr-o postare pe Instagram, la o zi după ce a fost învins de francezul Harold Mayot cu 6-3, 3-6, 6-3, în prima rundă a calificărilor pentru tabloul principal de simplu al turneului ATP de la Metz, potrivit Agerpres.

''Îmi public intenţia de a mă retrage din tenisul profesionist. De când am fost copil şi am urmărit legende ca Boris Becker şi Andre Agassi pe teren în mine a început să ardă o pasiune pentru tenis şi am visat că într-o zi voi împărţi aceeaşi scenă cu aceşti idoli. Pot spune că mi-am îndeplinit visul de a fi jucător profesionist'', a scris Gojowczyk în reţeaua de socializare.

Gojowczyk a subliniat că cele mai mari performanţe ale carierei sale au fost faptul că a jucat pentru echipa de Cupa Davis a Germaniei în 2014, când l-a învins pe francezul Jo-Wilfried Tsonga, atingând semifinalele ediţiei din 2021, la Madrid.

În 2021, tenismanul german a ajuns până în optimi la US Open, fiind învins de spaniolul Carlos Alcaraz. În 2018, a jucat finale la Geneva şi Delray Beach. ''Câştigarea unui titlu ATP la Metz în 2017 va rămâne întotdeauna în memoria mea'', a mai spus Gojowczyk, amintind că în urma acestui succes a reuşit cea mai bună clasare din carieră, locul 39 în lume.

''Visul meu s-a îndeplinit, pentru că am jucat contra unora dintre cei mai buni jucători din lume, precum Roger (Federer) şi Rafa (Nadal), o experienţă incredibilă şi o onoare'', a concluzionat Gojowczyk, aflat în prezent pe locul 371 în clasamentul ATP.