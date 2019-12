Gheorghe Hagi, antrenor FC Viitorul: Ne-am săturat câte titluri am luat

Gheorghe Hagi, tehnicianul Viitorului, a prefațat partida cu FCSB din etapa 21 a Ligii 1.

”Un meci acasă, contra unei echipe talentate care are foarte mult talent, jucători talentaţi. FCSB e o echipă care e în formă. Adversarul te face să te ridici la nivelul cel mai bun al tău, pentru a aspira să câştigi, să luăm cele 3 puncte, victoria, care cred eu că ne-ar veni foarte bine şi sperăm s-o facem. Încrezători şi cu speranţa că vom face un meci foarte bun şi să câştigăm. E un meci important din Liga I, cu două echipe foarte bune”, a declarat Hagi la conferința de presă.

Gheorghe Hagi i-a apostrofat pe jurnaliștii prezenți la conferința de presă pentru că au ezitat să numească meciul un ”derby”: ”Vă feriţi să spuneţi derby? A...puteaţi să spuneţi voi. Bine, atunci îl pronunţ eu. E un derby care normal, fiecare vrea să câştige şi va fi un nivel foarte bun de joc din ambele părţi, care noi sperăm să fim mai buni ca ei”.

Hagi a vorbit și despre cum a fost anul 2019 pentru FC Viitorul: ” Unul dintre cei mai buni ani ai noştri pe care i-am avut. Lăsând la o parte doar anul acela, când am câştigat campionatul. E un an excelent al nostru, nu e un an bun. Juniorii au luat vreo nu ştiu câte titluri, cred că ne-am săturat. Păi ne-am săturat câte titluri am luat., aşa că ce vreţi mai mult?”.