Gheorghe Piperea arată că Iohannis poate deveni o piatră de moară pentru PNL - 'Principalul adversar al PNL va fi pe-se-de, ci USR'

Avocatul Gheorghe Piperea afirmă că președintele Iohannis este principalul agent electoral al PNL, însă acest lucru poate avea și un efect invers, eșecurile guvernului lovind în PNL chiar și via Iohannis.

„Daca pana aseara mai aveam 0,1% dubii ca dl Johannis, presedintele Republicii, este agentul electoral al PNL si purtatorul de cuvant al guvernului, dupa discursul de 6 minute de aseara, in care a pronuntat pe-se-de de n-shpe ori, dubiile mi s-au epuizat.

Ce nu realizeaza consultantii de imagine ai domnului presedinte este efectul de reverse feedback al acestui gen de comportament - toate esecurile guvernului pandemic pot fi puse pe seama presedintelui si, indirect, PNL poate fi penalizat la vot pentru ca presedintele este penalizat pentru esecul masurilor anti-covid ale guvernului”, scrie avocatul pe Facebook.

Gheorghe Piperea mai afirmă că, în contextul unui PSD docil, USR devine principalul adversar al PNL, iar reîncălzirea ciorbei legilor justiției la Cotroceni are tocmai rolul de a calma spiritele în USR.

„Daca, pe mana presedintelui, PNL va pierde alegerile locale in Bucuresti (lucru pe zi ce trece mai sigur - va fi 7-0 restul lumii contra "alianta" pnl-usr), principalul adversar al PNL nu va fi pe-se-de (fata de opozitia in genunchi facuta pana acum de acest partid nici nu te poti astepta la altceva), ci USR, care este intr-un fel de alianta cu PNL in alegerile din Bucuresti. Deja tunete si fulgere sunt aruncate inspre PNL si presedintele Johannis dinspre USR, pe motivul racolarii masive in PNL de primari si parlamentari pesedisti. Ce ii mai tine alaturi pe acesti "aliati" este dusmania comuna contra pe-se-de, pe zi ce trece mai inutila, de vreme ce pe-se-de declara ca s-a dat pe brazda si va deveni un luptator anti-coruptie mai ceva decat penele-usere. Reincalzirea ciorbei cu legile justitiei este aruncata pe "piata" de domnul presedinte tocmai in speranta mentinerii coeziunii acestei "aliante". Dar nu mai tine. Treaba e de mult timp fumata. De altfel, unde sunt DNA si DIICOT in plina recrudescenta a coruptiei si infractionalitatii organizate? Ce ii opreste pe marii procurori anti-mafia si anti-coruptie sa isi faca treaba? Pandemia? Lupta contra criminalitatii ia pauze in timp de pandemie? Pai ce, infractorii iau pauza vreodata?

PS Singurul lucru care ar contrazice deductiile mele de mai sus ar fi acceptul dat de Johannis pentru un guvern de "uniune nationala", dupa demiterea lui Orban, care va avea loc luni, un guvern care sa refaca vechea antanta psd - pnl (fosta usl).

PPS Principala mea temere este ca dl presedinte isi doreste un partid unic, PSBR (partidul securistilor de bine din Romania) cu diverse sucursale - pnl, usr, psd, pro-Romania, pmp etc”, mai scrie Piperea.