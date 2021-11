Daniel Ghiță lovește din nou: Covid e cel mai de succes serial, urmează sezonul cinci!

Deputatul PSD Daniel Ghiță acuză pandemia de Covid că ar fi ”cel mai de succes serial din toate timpurile” și că acum urmează sezonul 5.

”Nici nu s-a terminat cu varianta Delta că deja ne bat la cap cu tulpina Omicron. Ca să vezi că virusul știe alfabetul grecesc și nu se lasă până nu epuizează toate literele. Și, desigur, trebuie alte vaccinuri, că cele vechi nu mai sunt bune. Alți bani, altă distracție, pe spatele oamenilor. Altfel, virusul circulă și prin vaccinați, și prin nevaccinați, și prin mascați și prin nemascați, și prin cei cu certificate și prin cei fără. Marea diferență este că vaccinul reprezintă una din cele mai mari afaceri din timpurile noastre, Cîțu știe mai bine că doar el a plătit pentru 120 de milioane de doze, din banii noștri, ai tuturor! Plus afacerile deloc neglijabile cu măști și alte echipamente”, a scris Daniel Ghiță pe facebook.

El mai arată că pentru unii e important ca pandemia să continue, să vină alte tulpini, ca ”să sperie lumea, să meargă business-ul de miliarde”!

”Până acum am avut valul 1, 2,3,4, acum urmează valul 5 și tot așa. Cum se termină o tură, cum începe următoarea, e ca la serialele din filme. Și pentru că serialul Covid a avut până acum mare succes și a dus la încasări de miliarde, primim un nou sezon, sezonul 5, tot de box office. Show must go on!”, mai scrie deputatul, care își încheie postarea cu sloganul său ”Nihil Sine Deo”.