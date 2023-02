Gică Hagi, după remiza cu FC Argeș: 'Îmi pare rău că nu am marcat şi sunt fericit că nu am luat gol'

Gheorghe Hagi, managerul echipei Farul Constanţa, a fost nemulţumit de faptul că echipa sa nu a marcat la Piteşti, duminică, în meciul cu FC Argeş.

„Am încercat să construim, să facem lucruri. Câteodată însă terenul a influenţat puţin, alteori calitatea jucătorilor, pentru că puteam fi mai inspiraţi în ultimii 30 de metri. Eu zic că noi am încercat să facem, însă trebuie sa fim mai incisivi in ultimii 30 de metri. Nu este vorba că depindem de un jucător sau altul. O echipă nu poate să stea doar într-un jucător. Uneori poate să iasă Denis, alteori o să iasă altcineva. Toţi trebuie să joace pentru echipă. Astăzi îmi pare rău că nu am marcat şi sunt fericit că nu am luat gol. După ce intrăm în play-off o să putem să discutăm mai concret cine se va bate la campionat, pentru că abia atunci vom cunoaşte cu ce puncte plecăm”, a declarat Gheorghe Hagi, conform news.ro.

Echipa FC Argeş a încheiat la egalitate duminică, pe teren propriu, scor 0-0, cu formaţia Farul Constanţa, într-un meci al etapei a 25-a din Superligă.