Gică Hagi, nemulțumit după victoria cu U Craiova 1948: 'Sunt foarte nemulţumit de cei care au intrat'

Tehnicianul Gheorghe Hagi a declarat, luni seară, că Farul Constanţa a făcut un meci foarte bun cu FC U Craiova 1948 până în minutul 60, însă jucătorii pe care i-a introdus în teren nu au adus niciun plus echipei.

"Până în minutul 60 am jucat fotbal foarte bine, apoi au venit schimbările şi jucătorii care au intrat, din păcate, nu au adus nimic. Dar per total am meritat victoria. Şi ei a avut ocazii, dar şi noi. Însă jucătorii au tratat individual ultima pasă, toţi s-au gândit doar la gol. Să zicem că nici eu nu am fost inspirat la schimbări, dar nici ei nu au adus ce trebuia să aducă. Sunt foarte nemulţumit de cei care au intrat, apoi ne-am complicat meciul. O să mai vină jucători, de plecat e greu să plece cineva. Vrem să facem o echipă bună, să joc fotbalul care îmi place mie. Depinde de noi şi numai de noi prezenţa în play-off. Am făcut un campionat bun, muncim bine şi sperăm să aducem victorii", a declarat Hagi la Digisport, relatează News.ro.

Formaţia Farul Constanţa a învins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 3-2 (3-0), echipa FC Universitatea Craiova 1948, în ultimul meci al etapei a XXII-a a Ligii 1 Casa Pariurilor.

Pentru Farul au marcat Omoh '5, '45 şi Jefte '32, iar pentru FC U Craiova au punctat Compagno '52 şi Asamoah '89.