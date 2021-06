Gică Popescu, mesaj după UMILINȚA de pe Arena Națională: 'Noi vom fi toată viața în zona VIP a istoriei fotbalului românesc'

Gică Popescu, fost lider al naționalei de fotbal al României, a vorbit, marți seara, la Antena 3, despre ce s-a întâmplat la meciul de pe Arena Națională, când el, Gică Hagi și Dorinel Munteanu au primit bilete la tribuna a doua la jocul de la Campionatul European. Asta în timp ce elita politică a țării a luat loc la tribuna VIP a Arenei Națională.

"Eu nu consider că am fost umiliți. Noi vom fi toată viața în zona VIP a istoriei fotbalului românesc. Nu ne vom simți vreodată umiți, am stat printre oameni.

Am coordonat vreodată cel mai important eveniment sportiv pentru România. Nu este ceva mai onorant să fac asta România. Voi face întotdeauna cu aceeași plăcere acest lucru. locul nostru în istorie nu ni-l va lua nimeni.

Noi știam că ne ducem la tribuna a doua. Lângă noi a fost și directorul CNI, care ar fi meritat și el să stea la VIP.

L-am văzut pe domnul Bode, care ar fi meritat să stea acolo, pe domnul Orban. Am fi meritat și noi să stăm acolo.

Când am întrebat de bilete, nimeni nu a știut să ne spună de unde să le luăm.

Oamenii apreciează modestia noastră, am făcut zeci de poze. Am râs foarte mult cu Gică, cu prietenii. dacă am fi mers la VIP, poate trebuia să fim mai oficiali", a spus Gică Popescu.