Gică Popescu: Nu ne permitem să ratăm și anul acesta calificarea în play-off

Preşedintele clubului de fotbal Farul Constanţa, Gheorghe Popescu, a declarat, vineri, că formaţia sa nu îşi permite în noul sezon să rateze pentru a treia oară consecutiv calificarea în play-off-ul Ligii I.

"Pornim, ca de fiecare dată, cu acelaşi gând de a ne îndeplini obiectivul, şi anume accesul în play-off. Iar o dată ajunşi acolo orice se poate întâmpla. Pentru că fiecare dintre cele şase echipe vor avea şanse la titlu. În ultimii doi ani nu am îndeplinit acest obiectiv şi nu cred că ne putem permite să îl ratăm şi a treia oară. Este un început de proiect pentru noi, un început ambiţios şi ne bucurăm mult de revenirea lui Gică Hagi pe banca tehnică. Fiecare început de proiect este dificil, dar eu sper ca în perioada următoare jucătorii să capete forma sportivă necesară. În primul meci avem o deplasare grea la UTA, o echipă cu evoluţii bune în sezonul precedent. Dar totdeauna startul este foarte important pentru că punctele aduc încredere. Eu cred că mai e de lucrat la omogenitate, pentru că au venit mulţi jucători noi. Sper însă că ei să se adapteze cât mai repede şi să avem parte de rezultate pozitive", a afirmat preşedintele într-un interviu postat pe pagina oficială de YouTube a clubului.

Popescu a menţionat că Gheorghe Hagi, care a revenit în postura de antrenor în această vară, are aceeaşi ambiţie şi poftă de muncă."Gică avea nevoie de acest an pe care şi l-a luat pentru odihnă. El a stat departe de teren şi cred că şi-a încărcat bateriile În ciuda faptului că nu a putut să călătorească din cauza pandemiei. Dar îl văd cu o poftă extraordinară de a munci şi de a coordona acest proiect nou numit Farul. Gică are ambiţie, este motivat aşa cum îl ştim întotdeauna. El e un învingător care îşi propune obiective importante, iar eu sper să şi le şi îndeplinească", a explicat preşedintele.Acesta a precizat că era normal ca Farul Constanţa să permită jucătorilor să meargă alături de selecţionata olimpică la Tokyo."E greu să le spui unor jucători să nu participe la o competiţie atât de importantă precum Jocurile Olimpice. Eu nu am avut şansa să joc la Olimpiadă deşi mie mi-ar fi plăcut să am în palmares o participare... însă nu s-a întâmplat. Aşa că era normal să îi lăsăm pe jucătorii noştri să meargă la Tokyo şi cred că toate cluburile ar fi trebuit să ia această hotărâre, spun asta fără să mă bag totuşi în bucătăria internă a fiecăruia. Pentru că până la urmă aceşti jucători reprezintă Romania, reprezintă cluburile noastre şi atunci când fac performanţă la echipa naţională este totodată şi performanţa cluburilor de unde provine ei", a mai spus Popescu.Echipa de fotbal Farul Constanţa întâlneşte, duminică, de la ora 18:30, în deplasare, formaţia UTA, într-o partidă contând pentru etapa I a Ligii I.