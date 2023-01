Gigantul comerțului online chinezesc Alibaba vrea să investească un miliard de dolari în Turcia. Președintele global al Alibaba Group, Michael Evans, a afirmat că "în Turcia există un mare potențial de producție. Turcia este cea mai avantajoasă țară din lume în acest sens".

Michael Evans, președintele global al Alibaba Group, una dintre cele mai mari companii mondiale de comerț electronic, a anunțat că gigantul chinezesc intenționează să facă noi investiții în Turcia. Evans a subliniat că Alibaba vrea să înființeze o bază logistică importantă la Aeroportul Istanbul iar în Ankara să dezvolte cel mai mare centru de date din Turcia, pe o suprafață de 200.000 de metri pătrați. "Am venit pentru a evalua oportunitățile de investiții în Turcia. Vom investi în logistică și în cloud. Avem planuri ambițioase la Aeroportul Istanbul. Evaluăm oportunitățile de comerț electronic de pe acest aeroport către Orientul Mijlociu și Orientul Îndepărtat. Intenționăm să investim peste un miliard de dolari", relatează Sabah preluat de Rador.

Cea mai avantajoasă țară din lume

Răspunzând întrebărilor adresate de directorul economic al ziarului Sabah, Dilek Güngör, și de coordonatorul de emisie al postului A Para, Özlem Doğaner, în timpul vizitei efectuate la Grupul Media Turkuvaz, Michael Evans a prezentat noile planuri ale Alibaba Group. Începând prin a explica de ce au investit în Turcia în 2018, Evans a arătat că "Ne-am gândit să facem investiții în Europa și în Orientul Mijlociu dar era nevoie de o bază puternică de producție. Am făcut studii, am văzut că aici există o mare capacitate de producție. Am avut încredere în Turcia, am vrut să facem aici o investiție importantă. În domeniul comerțului electronic, este important să ai în spate o capacitate de producție importantă. Turcia este cea mai avantajoasă țară din lume... Vor exista o capacitate de producție și un lanț de aprovizionare care ne va avantaja în Europa și Orientul Mijlociu. Motivul pentru care am ales ca partener /platforma turcească de comerț electronic/ Trendyol este că are potențial și o tehnologie dezvoltată. Vrem să găzduim aici baza pentru Europa și Orientul Mijlociu".

Sigla "Fabricat în Turcia" își va pune amprenta asupra olimpiadelor

97% din cei 300.000 de comercianți de pe platforma Trendyol sunt IMM-uri, a spus Evans, adăugând că "Depunem eforturi de cinci ani pentru ca vânzătorii de pe platformă să își extindă gradul de digitalizare și de adoptare a comerțului electronic". Alibaba Group este principalul sponsor al olimpiadelor de la Paris, Milano, Los Angeles, a mai spus Evans, arătând că "Am obținut partea care ni se cuvinte din comerțul electronic".

La rândul său, președintele Grupului Trendyol, Çağlayan Çetin, a spus că pentru prima dată, o marcă din Turcia este principalul sponsor al olimpiadelor și că hainele, echipamentele sau obiectele care se vor vinde în timpul întrecerilor sportive vor fi produse în Turcia și vor fi exportate în 100 de țări prin intermediul platformei Trendyol. "Cineva din Coreea de Sud va comanda tricouri. Vom trimite zeci de milioane de produse. Pe acestea va scrie 'Made in Türkiye'".

În 3-5 ani s-ar putea lista pentru populație

Răspunzând unei întrebări dacă Alibaba are planuri să se listeze la bursă în Turcia cu Trendyol, Evans a declarat: "Deschiderea la bursă către populație are avantaje dar și dezavantaje. Eu cred că este avantajos să te listezi pe bursă și să te deschizi către oameni. Dar trebuie ca administrația Trendyol să decidă în acest sens. Dacă doresc, îi vom ajuta. Cred că Trendyol va lua această decizie în timp ce se va extinde".

Președintele Grupului Trendyol, Çağlayan Çetin, spune că platforma are numeroși investitori și că în acest moment nu au nevoie să se listeze pe bursă pentru a strânge capital. "Nu avem acest plan pe termen scurt. Dacă atingem țintele de creștere pe care ni le dorim pe termen scurt, poate fi într-o fereastră de 3-5 ani".

Veți fi puternici în G-20

Evans a spus că tot timpul există volatilități în economii și că trebuie gândit pe termen lung. "Vom continua să învestim în Turcia și IMM-uri și în micii comercianți. Vom purta forța de producție și potențialul de export al Turciei în Europa și în Orientul Mijlociu. Cred că în acele zone vom obține cote semnificative de piață. În G-20, multe țări au capacitate de consum dar nu au forță de producție. Țările cu infrastructură tehnologică și cu putere de producție se vor afirma. Vedem că Turcia este puternică în ambele domenii, deci va avea cu siguranță avantaje în G-20".

Mediul concurențial și reglementările sunt importante

Președintele global al Alibaba Group, Michael Evans, a făcut o serie de aprecieri și în legătură cu legislația e-Commerce care a intrat în vigoare în Turcia. Evans a amintit că în mai multe țări au început să se aplice reglementări referitoare la comerțul electronic și a subliniat că "Suntem de părere că mediul concurențial și reglementările sunt importante. În același timp, reglementările trebuie să se clarifice. Fiecare reglementare trebuie să stabilească niște reguli ale jocului și în același timp, trebuie să garanteze un mediu concurențial corect pentru investitori și companii".