Gigi Becali a anunțat soarta Stelei: Cum îi motivează pe cei de la Viitorul cu CFR, 'Dică rămâne antrenor, Alibec va fi vândut pentru că ne-a mâncat zilele'

Gigi Becali a declarat, luni, că şansele la titlu au devenit 55 la 45 la sută pentru CFR Cluj, după victoria echipei FCSB în meciul cu CSU Craiova. Becali a afirmat că antrenorul Nicolae Dică va rămâne pe banca FCSB şi dacă nu va câştiga campionatul. În schimb, atacantul Denis Alibec va părăsi FCSB. "Să scăpăm odată de el", a spus omul de afaceri.

"Aşa trebuie joci tot campionatul dacă eşti fotbalist. Dacă jucam cu Iaşiul aşa, nu mai aveam problemele astea. Am spus aseară că o minune, acum părerea mea că deja şansele la titlu sunt 55-45. Am mare încredere în Viitorul, pentru că Viitorul are două obiective. Unul, material, 200.000 în plus pentru locul 3, pentru că acum sunt pe locul 3 şi rămân pe locul 3 dacă câştigă meciul. Mai are unul mai important, sportiv. Ei nu mai joacă turul 1, de pe locul trei joacă direct turul 2 în Europa League. Eu zic că e un mare interes pentru Viitorul, acum.

Acum s-a sucit, presiunea e pe ei (n.r. - CFR Cluj), că sunt pe primul loc. Noi trebuie să ne jucăm meciul nostru, iar presiunea mare este a CFR-ul. Iar Viitorul are jucători foarte iuţi, rapizi, care pot câştiga meciul ăsta. Având în vedere importanţa, pot să spun 50-50 acum. Pentru că eu zic că noi, în situaţia în care câştigăm acasă - că noi câştigăm acasă cu Astra Giurgiu. că nu mai au nimic de jucat ei - şi dacă luăm în calcul că meciul pleacă de la 0-0 între Constanţa şi CFR, e deja 50-50 la sută şansă. Că eu nu concep că nu câştigăm meciul cu Astra Giurgiu de acasă. Uite că de la minune, de la 5 la sută, s-a ajuns...", a declarat Becali, la Pro X.

Becali a afirmat că Nicolae Dică va rămâne antrenorul FCSB, chiar dacă nu va câştiga titlul. Omul de afaceri i-a fixat preţul de transfer lui Alibec, 1,7 milioane de euro plus 30 la sută dintr-o eventuală revânzare.

"Contează că ne-am descătuşat, că am câştigat meciul. Bravo lui Dică, a fost inspirat, a demonstrat că nu este fricos antrenor. Ăsta este jocul pe care trebuie să-l demonstreze şi jucătorii şi antrenorul. O să plece Alibec şi va rămâne Dică antrenor. Deci Dică rămâne antrenor, pleacă Alibec. Nu e luptă între ei doi. Dar Dică ca să poată să facă treabă ca antrenor trebuie să scăpăm pe Alibec. Aşa a spus şi Vasi şi aşa sunt şi eu de acord. I-am dat o hârtie astăzi la cineva, pentru în Franţa, un milion şi şapte sute de mii, cam cât am dat pe el. ”Domne, că patru milioane...” I-am spus că eu nu vreau patru, vreau unu şapte sute, atâta vreau şi 30 la sută dintr-un viitor transfer. Dacă nu se rezolvă, îmi pare rău pentru Alibec. L-am cocoloşit, putea să pierdem şi campionatul din cauza lui. La revedere cu cocoloşeala, să fie sănătos, să se antreneze pe acolo, separat şi am terminat bâlciul cu el că nu o să stăm o stea şi un club, zeci de oameni care muncesc la cheremul lui Alibec. Îl strică şi pe Coman. O să scăpăm de el! Va rămâne antrenor Dică, aşa a zis şi Vasi, i-am dat şi eu un sfat. Orice s-ar întâmpla, câştigăm, nu câştigăm, Dică rămâne antrenor, pleacă Alibec, să scăpăm de el odată, că ne-a mâncat zilele", a mai spus Becali.

Mijlocaşul Felipe Teixeira a declarat luni, că se bucură pentru victoria din meciul cu CS Universitatea Craiova, subliniind că este greu pentru FCSB că depinde de rezultatul meciului dintre CFR Cluj şi FC Viitorul.

"A fost un meci greu, echipa a avut o atitudine bună, terenul nu e foarte bun, dar am luptat, cred că nu a fost un meci frumos, ci mai mult de luptă. Ne bucurăm că am câştigat şi menţinem speranţa până în ultimul joc. Păcat că la Iaşi nu am făcut ce trebuie, acum aşteptăm să vedem ce face CFR cu Viitorul şi noi trebuie să câştigăm cu Astra. E greu că nu depindem de noi la titlu şi trebuie să avem încredere că Viitorul face un meci bun. Cred că sunt singurul fotbalist adevărat care stă pe bancă. Nu ştiu ce va fi din vară, mă intereseză să câştigăm ultimul meci şi CFR să se încurce cu Viitorul", a declarat Teixeira la Digisport.

Florin Tănase este încrezător că FC Viitorul poate încurca echipa CFR Cluj, deoarece echipa lui Gheorge Hagi joacă cel mai frumos fotbal din România. "Mă aşteptam la un meci greu Craiova joacă un meci frumps şi ofensiv. La un meci cu asemenea atmosferă creşte puţin adrenalina. Junior şi Pintiiii sunt pierderi importante, dar avem jucători care îi pot înlocui. Sper în titlu, CFR Cluj are un meci greu cu Viitorul, care joacă cel mai frumos fotbal din România, un fotbal ofensiv şi Gheorghe Hagi îşi poate motiva bine echipa", a spus Tănase la Digisport.

Tehnicianul FCSB, Nicolae Dică, a declarat, luni seară, că echipa sa a reuşit să câştige meciul cu CS Universitatea Craiova deoarece a crezut în şansele sale, subliniind că speră că FC Viitorul va da totul pe teren la partida cu CFR Cluj, din ultima etapă..

"Trebuia să-l schimb pe Felipe, dar Pintilii a spus că nu mai poate, aşa că bine am făcut. Am reuşit un joc bun, a fost un joc spectaculos, pe contre. Le-am dat posibilităţi de a marca, dar important este că am reuşit cele trei puncte astăzi. A fost o săptămână grea, veneam după Iaşi, puţină lume mai credea în noi, eu am crezut în şansele noastre, le-am spus să ducem până în ultima etapă acest suspans şi băieţii au înţeles asta. Acum mă gândesc doar la meciul cu Astra, important este că ne menţinem în luptă şi sperăm că şi cei de la FC Viitorul vor da totul pe teren", a declarat Dică la Digisport.

El a vorbit şi despre Denis Alibec, care nu a făcut parte din lot pentru meciul cu "A fost decizia mea ca Alibec să nu facă parte din lot pentru meciul cu CS Universitatea Craiova. El a spus că principalul vinovat sunt eu că el nu marchează goluri. Nu voi mai avea nicio discuţie cu el", a spus Dică.

Formaţia FCSB a învins, luni, în deplasare, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa CS Universitatea Craiova, în penultima etapă a play-off-ului Ligii I. În urma acestui rezultat, titlul de campioană se va decide în ultima etapă, între CFR Cluj, echipa de pe primul loc, şi FCSB, formaţia de pe poziţia secundă, diferenţa fiind de un punct. Pintilii, aflat pe banca de rezerve, şi Junior Morais, ambii de la FCSB, au fost eliminaţi.

Unicul gol al meciului a fost marcat de Teixeira, în minutul 86, după o fază creată de Florin Tănase.

În urma acestui rezultat şi cu o etapă înainte de final, clasamentul play-off-ului Ligii I este următorul:

1. CFR Cluj - 47;

2. FCSB - 46 de puncte;

3. FC Viitorul - 35;

4. CSU Craiova - 35;

5. Astra - 33;

6. CSM Poli Iaşi - 24.

Programul ultimei etapei a play-off-ului este următorul:

Vineri, 18 mai

Ora 20.45 CSM Poli Iaşi – CS U Craiova

Duminică, 20 mai

Ora 20.45 FCSB – Astra Giurgiu

Ora 20.45 CFR – FC Viitorul.

