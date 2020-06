Gigi Becali, a declarat că mai mulţi jucători au suferit leziuni musculare

Patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat, vineri, că mai mulţi jucători au suferit leziuni musculare din cauza faptului că nu are profesionişti în staff-ul tehnic pentru pregătirea fizică. Becali îi consideră vinovaţi de situaţie şi pe antrenorul Bogdan Argeş Vintilă, pe directorul sportiv Mihai Stoica şi pe Alexandru Tudor, potrivit news.ro.

Ludovic Orban anunţă alocarea unor 'sume fără precedent' pentru sectorul de investiţii şi infrastructură, din mijlocul autostrăzii Comarnic-Braşov

"Şi Coman, şi Oaidă, şi grecul Soiledis, şi Cristea, şi Panţîru... Nu ştiu care e situaţia, sunt multe accidentări musculare. Iar e o problemă de preparare fizică. Ce să fac eu? Ce pot să fac eu? Mă pricep eu la asta? Am pus şi eu oameni care sunt profesori universitari, ce să le fac? Cu Nedelcu s-a întâmplat ce s-a întâmplat, a fost o accidentare în timpul jocului. Se întâmplă. La Filip a fost tam-nesam, dar la Coman şi la.. Nu mai vreau să comentez ca să acuz oameni. Numai atât spun: e o chestiune de profesionalism, nu am oameni profesionişti care să facă acest lucru. Aşa cred. Să vedem ce o să fie. Nu mai are rost să comentăm meciul cu CFR Cluj o sută de ani. Să vedem ce lot o să facem acum, nu ştim cu cine o să jucăm. Nu se încropeşte un foarte bun 11. O să punem copii să joace, ce putem face? Jucăm cu copiii şi gata! Cu siguranţă că ei (n.r. - CFR Cluj) vor pierde puncte, dar trebuie să le luăm noi, că poate ei pierd două şi noi pierdem trei. Sunt puţin descurajat. Aveam încredere în echipa mea, în valoarea ei, tot timpul, dar acum... Nici schimbări nu ai ce să faci, nu ai cu cine să joci. L-am chemat pe Popică (n.r. - Adi Popa). Ce să facem? Nu ia bani, nu e plătit? I-aş fi chemat pe toţi, dar pe cine să mai chem? Stan nu poate, ăsta, Bălgrădean... Trebuia să-l chemăm pe Bălgrădean ca s-o lase-n poartă. Îl mai chemam o dată pe Bălgrădean ca să o lase-n poartă, ca să fie echipa lui sigură că nu mai are probleme cu FCSB. Două să lase în poartă Bălgrădean. Îl chemăm cu CFR-ul ca să apere bine el, să le lase-n poartă vreo trei. Stan e accidentat. (n.r. - dacă a văzut gafa lui Târnoveanu) Nu l-am văzut, mă uit eu la meciuri din play-out? Mă uit la el când o să vină la noi. Eu îl iubesc şi ţin la el (n.r. - la Bogdan Vintilă), dar el are problemă că se accidentează jucătorii. Asta e şi problema lui, pentru că el răspunde. Eu i-am spus lui MM: Mă, Mihai, de asta nu răspunde preparatorul, te superi, nu te superi, răspunzi tu şi Vintilă! Păi, de ce? Păi, primul răspunde Vintilă şi după aia tu, în faţa mea. Păi, de ce, Gigi, cum să răspund eu? Trebuie să răspunzi, că am acolo doi oameni, doi oameni am pus, Vintilă, unu, tu, doi. Şi l-am pus şi pe Tudor, trei. Voi toţi trei răspundeţi în faţa mea, sunteţi oamenii mei, în care am avut încredere şi v-am lăsat acolo să paşteţi voi acolo, turma şi văd că se accidentează jucătorii. În primul rând, Vintilă trebuia să spună: Domne, nu e în regulă cum se face prepararea fizică! De aia eşti antrenor, să-i spui la preparatorul fizic vreau aia, vrea aia, vreau aia, vreau aia! Dacă nu el, Tudor. Uite care e treba! Sunt şi eu arbitru, am făcut cutare, am studiat şi eu nişte lecţii de nu ştiu ce sport. Nu e în regulă. După aia, MM, care e director acolo: Bă, uite care e treaba, nu faceţi bine asta! Cine să răspundă acum? El (n.r. - Vintilă) trebuie să răspundă, numai că tot timpul eu pe el îl absolv de vină. Problema e că au aceeaşi chestiune, la aceiaşi muşchi vreo 3-4 jucători, aceeaşi leziune în aceeaşi parte a trupului. I-am ţinut pe Coman şi pe Oaidă să nu avem probleme mai mari, ca să fie la meciul cu Dinamo, dar ei nu sunt accidentaţi aşa rău", a declarat Becali, la ProX.

FCSB va evolua, duminică, de la ora 20.00, pe teren propriu, cu Gaz Metan Mediaş, în etapa a IV-a a play-off-ului Ligii I.