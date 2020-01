Gigi Becali explică de ce nu este de acord cu fotbalul faminin: 'Nu te gândeşti? Dacă îi dă cu mingea în ţâţă?'

Gigi Becali, a declarat că va sponsoriza cu 10.000 de euro o echipă de fotbal feminin, pentru a respecta obligaţia impusă de FRF ca toate grupările din Liga I să înfiinţeze formaţii de fete.

"Dacă o să fie obigatoriu, o să cumpărăm una. Adică cumpăr una... Îi dau zece mii sponsorizare şi pune FCSB pe piept. (n.r. - întrebat dacă o să meargă în vestiar să le încurajeze) Uite, vezi? Cum să meargă un bărbat în vestiar la femei? Vezi? Că şi asta strică! Hai, că cine ştie, discriminare, că la nebunia lor orice lucru e discriminare. Dar eu spun lucrurile cum le văd normal, eu spun o opinie, o părere şi în opinia mea nu trebuie să facă femeia... Dar dacă trebuie şi e obligatoriu, cum este în regulament... Chiar ne-a rugat o echipă, le dau zece mii sponsorizare şi după aia joacă pe piept cu FCSB. Nu te gândeşti? Dacă îi dă cu mingea în ţâţă? Hai, fiţi sănătoşi!", a declarat Becali, la ProX.

Omul de afaceri a anunţat că s-a împăcat cu fostul selecţioner Victor Piţurcă.

"Am vrut să mă împac cu el de sărbători şi i-am zis, în glumă: ”vizavi de ce ai spus (n.r. - că nu vrea să fie bătut de Becali în Liga I) eşti conştient că trebuia să ştii dinainte asta, că o să fii bătut, nu de mine, că nu te-am bătut eu”. El trebuia să fie conştient, să se uite la echipă şi să să vadă că nu are şansa să mă bată, nu pe mine, că nu sunt eu antrenor, să-l bată pe Vintilă. Trebuia să vadă lucrul ăsta, pentru că nu avea cu cine. Nistor poate să regleze jocul Craiovei, dar totuşi nu cu o floare nu se face primăvară. Mi-a răspuns la mesaj. Şi el, în glumă, mi-a răspuns la mesaj cum ar veni, adică ne-am împăcat. I-am spus în mesaj că nu ne-am certat. Ultima dată am vorbit când i-a vrut pe Szukala şi Sânmărtean cu un milion şi i-am dat. Pentru ce a devenit el supărat, nu ştiu nici acum", a afirmat el.

Gigi Becali este, în principiu, de acord să lase jucători de la FCSB să meargă la Jocurile Olimpice cu echipa de tineret, dar o decizie în acest sens va fi luată la vară.

"Nu mă bag eu, Doamne fereşte, cum să nu-i las eu pentru ţara mea? Decide Mirel Rădoi, dar nu cred că el o să-i vrea acolo, o să-i vrea la echipa mare probabil. Eu nu mă pun împotrivă la aşa ceva. (nr. - atrăgându-i-se atenţia că Mihai Stoica a declarat că jucătorii tineri de la FCSB nu vor merge la JO). Asta nu ştiu... înseamnă că MM a făcut o evaluare, dar eu nu sunt împotrivă. Dacă sunt ceilalţi din staff împotrivă, MM Stoica, Vintilă, e posibil să fac ca ei. Sunt unele lucruri pe care le fac şi ca ei. Dar la ora asta, eu, care sunt un nepregătit în competiţiile astea şi nu ştiu despre ce e vorba şi nu ştiu ce va fi atunci, dacă vom fi califcaţi, dacă nu ştiu ce, dacă nu ştiu ce, atunci eu zic da. (n.r. - după ce a aflat că FCSB are în august meciuri în preliminariile cupelor europene) Să vedem ce o să fie, să trăim până atunci, o să ne lumineze Domnul. V-am dat un răspuns diplomatic, eu nu prea dau diplomatic răspuns, dar aşa cred că e cazul la ora asta, ca să nu mai existe speculaţii, dar eu ştiu ce am de făcut, dar v-am dat un răspuns diplomatic", a precizat Becali, care a adăugat că fundaşul Claudiu Belu va fi transferat la FC Voluntari.