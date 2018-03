Gigi Becali îl DISTRUGE pe Nicolae Dică: 'Trebuiau schimbați 10! Ăsta nu e fotbal, așteptăm să avem noroc să ne ajute Dumnezeu, în Ziua Crucii, să dăm un gol'

Gigi Becali a declarat, după victoria cu FC Viitorul, scor 2-1, că la pauză ar fi schimbat 10 jucători în echipa antrenată de Nicolae Dică şi că succesul de duminică a fost unul norocos. Becali i-a criticat şi pe jucătorii antrenaţi de Gheorghe Hagi, despre care a spus a reprezentat un adversar mult mai slab, de aia i-a bătut FCSB.

"Am câştigat cu noroc. Prima repriză, dacă mă întrebaţi pe cine să schimb, domne, spuneam 11. Bine, nu 11, 10. Dar hai să zicem fundaşii centrali, nu şi cu Morais. În rest, toată lumea. Bine, Budescu, care el joacă ce joacă... A dat golul ăla norocos, am mai dat încă un gol norocos, dintr-o fază fixă. Şi gata. Fotbal, nimic. Dacă joci aşa cu Astra, nu punem cu CFR... Am avut un mare noroc că am întâlnit un adversar care şi el parcă era...

Nu mai înţeleg fotbalul ăsta. Şi noi, dar şi ei parcă numai jucam fotbal, parcă jucam nu ştiu ce, alt sport. Nu mai înţeleg fotbalul ăsta, e o nebunie şi nu mai pot să înţeleg fotbalul. Atâtea pase greşite şi la noi, dar şi la ei mai multe. Viitorul care pasa, care avea o poseseie, nu mai poate să paseze, numai pase la adversar. Nu am văzut aşa ceva. Benzar, care făcea banda, nu mai poate să o facă, nu mai pasează. Nedelcu, numai pase la adversar. A doua repriză mi-a plăcut de el, de Nedelcu. Eu nu mai înţeleg fotbalul. Ăsta nu e fotbal, că aşteptăm să dea Budescu o execuţie şi să avem noroc să ne ajute Dumnezeu în Ziua Crucii să dăm un gol dintr-un corner. Nu-i mai înţeleg nici pe Viitorul. Nu vreau să vorbesc, că ar trebui să vorbesc şi de ei. Că şi ei erau... Noi am întâlnit un adversar mult mai slab, de aia i-am bătut. Nu mai înţeleg nici pe Viitorul", a declarat Becali, la Pro X.

Omului de afaceri parcă i-a părut rău de faptul că echipa lui Dică a reuşit să câştige şi a lăsat să se înţeleagă că nu a fost de acord cu trecerea lui Marko Momcilovici pe postul de fundaş central.

"Am vorbit cu Dică ieri şi mi-a zis echipa. ”Domne, joc cu Momcilovici fundaş central, ca să combinăm mai bine de pe fund.” Bine, mă, joacă! A jucat, a câştigat... Treaba lui. Avem doi fundaşi centrali, amândoi sunt bine, dar el a preferat să joace cu Momcilovici. I-a ieşit, foarte bine, dacă el aşa vrea, să joace aşa..", a spus Becali, pe un ton scăzut.

După victoria foarte importantă obținută de echipa lui Nicolae Dică, Gigi Becali a început războiul cu Dan Petrescu, înaintea meciului din etapa secundă. Becali l-a făcut praf pe antrenorul din Gruia.

"Să ne dăm la o parte că trebuie Dan Petrescu să ia campiontul! Cum adică, nu primeşte Dan Petrescu penalti? Vai, vai, ce nenorocire! Toată ţara la pământ! Murim toţi! Cum adică, Dan Petrescu să nu ia campionatul? El, care înjură de morţi. Şi de toate nenorocirile şi de familie pe arbitri. Păi trebuie să-i dea penalti, că altel numai de morţi şi de familie îi înjură pe arbitri. Hai, domne, că m-am săturat de Dan Petrescu ăsta. Când a primit două puncte din penalti, . Acum, când nu mai primeşte penalti la mişto, păi Nu se poate aşa ceva. Ia pleacă, mă, din ţară, mă, pleacă, mă, că nu se poate în România! Ce se întâmplă, mă? Să înjuri tu de morţi şi de familie şi să nu fii dat afară? Nu mai vreau să mă enervez, dar când văd mizeria asta şi un când văd om atât de obraznic... Înjură el atât de mult cât înjură ... Nu s-a pomenit niciodată aşa ceva. Să-i înjurui pe arbitri cum îi înjură el, cu morţii şi ... Dacă eram arbitru, îi dădeam 11 penaltiuri împotriva lui, ca să-l învăţ minte să mai înjure de morţi şi de familie. N-a existat arbitru să nu fie înjurat de morţi şi de familie", a declarat Becali, la Pro X.

Întrebat dacă Dan Petrescu ar putea vreodată să antreneze pe FCSB, Becali a răspuns: "E posibil să ajungă antrenorul Stelei, e posibil, dar în momentul în care ajunge îi pun clauză în contract: la prima înjurătură, când mi-ai înjurat un jucător de-al meu, afară şi plăteşti şi bani. Păi, la mine se înjură oamenii aşa, cum înjură el, minimalizează oamenii, jigneşte oamenii în halul ăsta? Şi dacă înjură arbitrul, aşa cum îl înjură el, de morţi, la revedere, tată. Nu pot să suport! Cum să înjuri un alt om, cum să înjuri un fotbalist? Are dreptate MM. Atât de parşiv e, că nu îi înjură pe ăia care ar putea să-l şi bată, îi înjură pe ăia care sunt mai cu bun simţ, mai cuminţi."

Gigi Becali a precizat că CFR Cluj nu a răspuns cererii FCSB ca meciul direct să se dispute cu arbitri străini.

"Am cerut arbitri străini şi au zis că nu vor decât din primele şase (n.r. - ţări fotbalistice), dar văd că nu dau niciun răspuns. Am trimis hârtie la ei, normal trebuia să dea un rsăpuns, da, nu, ce. Văd că o fac numai public, dar nu au trimis niciun răspuns", a adăugat Becali.