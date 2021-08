Gigi Becali, prima REACȚIE după ce a fost UMILIT de CFR Cluj: 'Ce-o vrea Dumnezeu, dacă Dumnezeu nu vrea, la revedere!'

Patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat, luni, că nu i-a plăcut faptul că antrenorul Edward Iordănescu a părut descurajat după ce echipa bucureşteană a pierdut derbiul cu CFR Cluj, scor 1-4, relatează News.ro.

"L-am pus pe Edi, am încredere în el, merg pe mâna lui. Ce s-a întâmplat aseară a fost în primul rând ghinionul să fie apa care a fost, noi nu suntem echipă care să jucăm pe baltă.

În al doilea rând, jucătorii care sunt accidentaţi, Coman şi cu Şut, şi în al treilea rând gafele făcute, una de Octavian Popescu, a doua de Vlad. Că în prima repriză nu s-au apropiat de poartă. Am comentat, altă dată nu voi mai comenta. Merg pe mâna lui Edi, am încredere, este un fleac până la urmă 12 puncte avans, având în vedere că mai sunt încă 23 de etape şi cu încă 30, pentru că alelalte sunt dublu puncte. Deci este un fleac.

Sunt şase puncte la ora aasta, pe care putem să le diminuăm la zero sau chiar să trecem peste ei până la sfârşitul seoznului regulat. Nu am nicio problemă şi sunt sigur că aşa va fi, am răbdare ca Edi să facă... Ştiu ce lucrează şi ştiu că va fi fi bine. Nu am vorbit cu el, dar am văzut declaraţiile lui, era puţin descurajat. Îi transmit să nu deznădăjduiască, că va fi bine. Să muncească şi să aibă răbdare. Asta-i transmit şi o să-i spun şi lui. Acum am vorbit ca să vă spun ferm că nu sunt supărat cu nimic şi că merg pe mâna lui Edi şi am încredere că va face treabă. Nu mai vreau să vorbesc. Vorbesc dspre transferuri doar dacă pleacă un jucător. Dar că vine vreun jucător... Că vine Keşeru, vine astăzi Keşeru, o să vedeţi! Ăla de la Dinamo, Sorescu, le-am făcut ofertă, dacă o acceptă bine, dacă nu o acceptă, să fie sănătoşi şi gata! Nu am făcut nicio ofertă pentru Vali Gheorghe (n.r. - de la Astra). Ni s-a oferit împrumut şi cu procente. Am transmis că vrem să-l luăm împrumut cu procente. Adică, să-l luăm definitiv, transfer cu procente, fără bani. O să vedem. Nu mă mai sunaţi că nu mai vreau să vorbesc. Vorbiţi cu el (n.r. - cu Edi) Nu mi-a plăcut de el aseară, că l-am văzut descurajat. Nu, că nu asta este echipa noastră. Echipa noastră nu poate juca pe baltă.

Cordea e jucător, cară mingea, dar nu poţi să cari mingea pe baltă, nu vine ea după tine, că eşti pe baltă. Tănase nu este jucător de baltă, nici Cordea, Nici Olaru, nici Tavi Popescu. S-a întâmplat o baltă. Ca să vadă Dumnezeu dacă noi descurajăm sau ne deznădăjduim. Edi deznădăjduieşte, eu îi transmit să aibă încredere, că va face treabă. Şi eu îi dau toată încrederea mea şi am încredere în el şi cu asta, basta! Şi după aia, ce-o vrea Dumnezeu, dacă Dumnezeu nu vrea, la revedere! Ce putem să facem noi?", a declarat Becali, la ProX.

Context

CFR Cluj a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 4-1 (1-0), echipa FCSB, în etapa a VII-a a campionatului naţional Liga I. După demiterea lui Marius Şumudică, antrenor principal al gazadelor la acest meci a fost tehnicianul de portari Ovidiu Ceclan.

Au marcat: Omrani '30, Sigurjonsson '56, Deac '67, Alibec '73 (p) / I. Stoica '90.

După acest rezultat, CFR Cluj are 21 de puncte, numărul maxim posibil. FC Rapid, cu 16 puncte, ocupă locul al doilea, iar FC Botoşani, pe al treilea, cu 14 puncte.

FCSB se află pe locul 7, cu nouă puncte.