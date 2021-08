Gigi Becali pune antrenor nou la FCSB, după înfrângerea cu Rapid: Edi Iordănescu urmează să semneze

Patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat, marţi, că i-a acceptat toate condiţiile antrenorului Edward Iordănescu, pentu ca acesta să devină noul antrenor principal al echipei.

”Acum i-am făcut contractul lui Edi. A rămas să semneze. I-am acceptat toate dorinţele. Nu am de ce să mă mai bag la echipă, oricum titularii se ştiu, iar de schimbări... ştie el mai bine ca mine", a declarat Becali, pentru Digi Sport.

Marţi dmineaţă, referindu-se la informaţiile privind numirea sa la FCSB, Iordănescu a transmis următorul mesaj pe Facebook: "Nu am dat declaraţii publice şi nu am o poziţie oficială referitoare la informaţiile din spaţiul public din ultima perioadă. Toate la timpul lor. Pentru moment chiar nu am ce să anunţ/comunic. Vă rog să mă înţelegeţi şi respectaţi poziţia. Orice informaţie pe surse sau eventuala a mea din spaţiul public, este asumata de cine produce ştirea !! O zi bună."

FCSB a început sezonul cu Dinu Todoran pe bancă, iar formaţia a fost eliminată în primul tur preliminar al Conference League de Şahtior Karagandi, iar în campionat ocupă lcoul 4 după cinci etape, cu opt puncte, după CFR Cluj, care are 15 puncte, şi după Rapid şi FC Botoşani, cu câte 13 puncte, informează News.ro.

Ultimul rezultat al FCSB a fost înfrângerea, scor 0-1, suferită duminică, în derbiul cu nou-promovata FC Rapid.

Edward Iordănescu a antrenat ultima dată echipa CFR Cluj, până la finalul seoznului trecut, când a reuşit să câştige campionatul. El a plecat din Ardeal, deoarece conducătorii clujenilor nu i-au îndeplinit condiţiile pentru a-şi prelungi contractul.

Edi Iordănescu a mai antrenat echipele ASA Târgu Mureş, Pandurii Târgu Jiu, ŢSKA Sofia, Astra Giurgiu şi Gaz Metan Mediaş.

El a mai negociat cu Gigi Becali în 2018, dar cele două părţi nu au ajuns la un acord atunci.