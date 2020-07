glo prezintă `The Fade Out`, primul party digital la care să dai join la somn

La 25 de ani de la momentul în care legendele muzicii dance Faithless lansau hitul “Insomnia” și versul nemuritor “I Can’t Get No Sleep”, imposibilul e pe cale să se întâmple.

Pe 29 iulie, DJ Jonas Blue și expertul în somnologie Tom Middleton vor colabora cu glotm pentru a crea o experiență unică: 9 ore de muzică dance electronică (EDM) într-un eveniment digital transmis pe platforma festivalului Electric Castle, conceput special pentru a trimite publicul în mrejele unui somn odihnitor.

Evenimentul care va dura o noapte întreagă combină un DJ set cu un peisaj sonor atent regizat din punct de vedere științific. Sunetele vor fi însoțite de vizualuri ultra senzoriale, construite pe cicluri de 90 de minute. Cei care vor participa la acest party digital vor putea beneficia de un somn odihnitor si energizant.

Jonas Blue este un DJ tânăr cu o carieră care efectiv a explodat. Cu peste 8 miliarde de difuzări în toată lumea, 40 milioane de single-uri vândute și 5 nominalizări la BRIT Awards, DJ-ul a devenit o adevărată forță în industria muzicală mainstream. “Mi s-a părut fascinantă această combinație dintre un set de club și știința psihoacusticii, așa că a fost o plăcere să colaborez cu glo la aceasta idee. A fost o invitație surprinzătoare pentru mine – până acum foloseam muzica pentru a-i ține pe oameni treji, nicidecum pentru a-i adormi.”

Tom Middleton, expertul în somnologie al proiectului, este o legendă a muzicii electronice, care de-a lungul carierei de peste 30 de ani a împărțit scena cu artiști precum Mark Ronson, Lady Gaga sau Kanye West. Recent, misiunea sa a fost să introducă în proiectele sale conceptul de muzică empatică, aplicând principiile neuroștiinței pentru a crea experiențe imersive care încântă, relaxează și energizează milioane de urechi.

Andi Vanca, directorul de comunicare Electric Castle declară: “Deși ne aflăm într-un context atipic, în care Electric Castle nu va avea loc anul acesta, ne dorim să inovăm în continuare și să ținem aproape comunitatea construită în jurul festivalului, prin content original și relevant pentru public. Din acest motiv, ne bucurăm că putem face parte din proiectul The Fade Out.

Christian Klug, Director de Marketing British American Tobacco Europa Centrală și de Sud: “glotm înseamnă un singur dispozitiv, un singur buton și o mulțime de experiențe memorabile. glotm reunește două lumi, cea a tutunului și cea a tehnologiei pentru a crea noi momente plăcute. Întrucât susținem alegerile asumate, suntem entuziasmați să colaboram cu Jonas Blue și Tom Middleton pentru a vă prezenta această producție deosebită.”

Evenimentul The Fade Out powered by glotm se va transmite live pe pagina de Facebook a festivalului Electric Castle, în data de 29 iulie, între orele 22:30 și 07:30.

