Globurile de Aur 2022: Nicole Kidman, cea mai bună actriţă într-un film dramatic

Nicole Kidman a câştigat premiul pentru cea mai bună actriţă într-un film dramatic la cea de-a 79-a ediţie a Globurilor de Aur, organizată duminică seară la Los Angeles, potrivit contului de Twitter al acestor trofee atribuite de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA), relatează agerpres.

La această categorie au fost nominalizate actriţele Jessica Chastain ("The Eyes of Tammy Faye"), Olivia Colman ("The Lost Daughter"), Nicole Kidman ("Being the Ricardos"), Lady Gaga ("House of Gucci"), Kristen Stewart ("Spencer").Acesta este cel de-al patrulea Glob de Aur din palmaresul actriţei australiene.În 2021, premiul la această categorie a fost câştigat de Andra Day cu rolul din filmul "The United States vs Billie Holiday".Cea de-a 79-a ediţie a galei de decernare a Globurilor de Aur are loc la ora transmiterii acestor informaţii şi se desfăşoară în format virtual, fără public, din cauza pandemiei de coronavirus. Evenimentul, care nu este televizat în acest an, are loc la hotelul Beverly Hilton din Los Angeles.Decernate pentru prima dată în 1944, Globurile de Aur recompensează cele mai bune interpretări şi producţii din industria cinematografică şi de televiziune, grupate în 25 de categorii.