Globurile de Aur deschis sezonul premiilor la Hollywood, duminică, cu "Barbie" şi "Oppenheimer" care au primit cele mai multe nominalizări. Printre prezentatorii anunţaţi se numără Oprah Winfrey, Will Ferrell, Ben Affleck, America Ferrara.

Spectacolul de decernare a premiilor va face din nou să curgă şampania, când cea de-a 81-a ediţie a Globurilor va începe. Multe lucruri vor arăta la fel ca întotdeauna când celebrităţile bine îmbrăcate se vor aduna la Beverly Hilton International Ballroom din Los Angeles, scrie The Hollywood Reporter.

Dar Globurile revin fără Asociaţia Presei Străine de la Hollywood, care a fost desfiinţată după ani de scandaluri legate de diversitate şi etică. De asemenea, gala şi-a pierdut şi sediul de mult timp al reţelei. Spectacolul din acest an va fi difuzat pe CBS, în cadrul unui contract pe un an.

Poate Globurile de Aur reînnoite să recupereze spiritul spumos şi ireverenţios al tuturor acelor spectacole prezentate de Ricky Gervais sau Tina Fey şi Amy Poehler? Acele gale au contribuit la transformarea Globurilor în al treilea cel mai important spectacol de premiere al anului, după Oscaruri şi Grammy. Distracţia strălucitoare a Globurilor le-a permis multora să treacă cu vederea nepotrivirile unui program tv de premiere care deseori a fost dublat de o glumă.

Indiferent de drama din spatele scenei, majoritatea telespectatorilor se uită la televizor pentru rochii, discursuri şi vedete - care anul acesta sunt foarte multe. Printre participanţii aşteptaţi se numără Taylor Swift, a cărei "Taylor Swift: The Eras Tour" este nominalizat la premiul nou lansat "realizări cinematografice şi de box-office". Iubitul lui Swift, Travis Kelce, va juca cu Kansas City Chiefs pe stadionul SoFi din apropiere mai devreme în cursul zilei.

Swift, alături de starurile din "Oppenheimer" şi "Barbie", probabil câştigătoare, sunt unele dintre principalele atracţii ale ceremoniei de duminică, prezentată de Jo Koy. Comediantul, care nu este de aşteptat să aibă un ton la fel de caustic ca gazdele anterioare, va avea sarcina de a conduce Globurile într-o nouă eră. Chiar şi meniul (Nobu se ocupă de catering) a fost schimbat.

CBS va transmite ceremonia în direct după o după-amiază de transmisiuni NFL. Spectacolul va fi, de asemenea, transmis în direct prin intermediul planului Showtime pe Paramount+. Globurile pot fi urmărite şi prin intermediul serviciilor de streaming TV în direct care includ CBS în linia lor, cum ar fi Hulu + Live TV, YouTube TV şi FuboTV.

Sosirea invitaţilor pe covorul roşu va fi transmisă online. Pre-show-ul oficial va fi găzduit de "Entertainment Tonight" şi Variety începând cu ora 6:30, ora Europei de Est. Covorul roşu va fi difuzat pe site-ul Globurilor de Aur, pe ETOnline.com, pe site-ul şi platformele sociale ale Variety şi pe alte publicaţii Penske Media.

Printre prezentatorii anunţaţi se numără Oprah Winfrey, Will Ferrell, Ben Affleck, America Ferrara, Michelle Yeoh, Issa Rae, Florence Pugh, Angela Bassett şi Amanda Seyfriend.

Nu vor fi transmise două premii care se înmânează de obicei la Golden Globes: Premiul "Cecil B. DeMille" sau Premiul "Carol Burnett". Ambele distincţii omagiale nu se acordă în acest an, deşi sunt două categorii noi: premiul pentru blockbuster şi unul pentru un stand-up comedy special. De asemenea, o noutate: majoritatea categoriilor includ şase, nu cinci, nominalizaţi.

Concurenţii

"Barbie", de Greta Gerwig, cel mai de succes film al anului, cu vânzări de bilete de peste 1,4 miliarde de dolari, este în fruntea nominalizărilor, cu nouă nominalizări, inclusiv pentru cea mai bună comedie sau musical, cea mai bună regie pentru Gerwig, cea mai bună actriţă pentru Margot Robbie, cel mai bun actor în rol secundar pentru Ryan Gosling şi trei nominalizări pentru cântece originale.

"Oppenheimer", de Christopher Nolan, a primit opt nominalizări, inclusiv pentru cea mai bună dramă, cel mai bun regizor pentru Nolan, cel mai bun actor pentru Cillian Murphy şi nominalizări în rol secundar pentru Robert Downey Jr. şi Emily Blunt.

Se aşteaptă ca "Barbie" şi "Oppenheimer" să cucerească trofeele importante, dar sunt de aşteptat posibile victorii din partea unor favoriţi, printre care Lily Gladstone pentru "Killers of the Flower Moon", Emma Stone pentru "Poor Things" şi "Da'Vine Joy Randolph pentru "The Holdovers".

În ceea ce priveşte televiziunea, "Succession" de la HBO conduce cu nouă nominalizări. "The Bear" şi "Only Murders in the Building" urmează cu câte cinci fiecare.

În urmă cu câţiva ani, Globurile de Aur erau pe punctul de a se prăbuşi. După ce Los Angeles Times a raportat că HFPA nu avea niciun membru de culoare, Hollywood-ul a boicotat organizaţia. Gala din 2022 a fost aproape anulată şi netelevizată. După reforme, Golden Globes au revenit la NBC anul trecut, în cadrul unui acord pe un an, dar spectacolul a fost transmis marţi seara. Cu Jerrod Carmichael ca prezentator, ceremonia a atras 6,3 milioane de telespectatori, un nou minim pe NBC şi departe de cele 20 de milioane de telespectatori de altădată.

Globurile de Aur au fost achiziţionate de Eldridge Industries şi Dick Clark Productions, pe care Penske Media le deţine, şi au fost transformate într-o afacere cu scop lucrativ. HFPA (care număra de obicei în jur de 90 de votanţi) a fost dizolvată, iar un nou grup de aproximativ 300 de jurnalişti specializaţi pe divertisment din întreaga lume votează acum pentru premii.

Încă mai există întrebări cu privire la viitorul pe termen lung al Globurilor de Aur, dar valoarea lor pentru studiourile de la Hollywood rămâne aceea de a oferi un impuls de marketing pentru candidaţii la premii. (Premiile Oscar vor avea loc abia în 10 martie.) În acest an, din cauza grevelor actorilor şi scenariştilor, Globurile de Aur sunt difuzate înaintea premiilor Emmy, care au fost amânate pentru 15 ianuarie.

În condiţiile în care vânzările de bilete de cinema sunt încă cu 20% mai mici decât înainte de pandemie, iar industria se confruntă cu un posibil 2024 cu probleme la box office, Hollywoodul are nevoie de Globurile de Aur la fel de mult ca întotdeauna.