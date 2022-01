Greva de la STB se îndreaptă către final - Anunțul făcut de Nicușor Dan

Primarul general al Capitalei Nicușor Dan a spus că negocierile pentru deblocarea situației de la STB continuă luni seara, dar că la sfârșitul zilei 40% din autobuze, troleibuze și tramvaie sunt pe traseu.

„S-a terminat prima rundă între Consiliul de Administrație al STB și sindicatele mai mici, acum de la ora 8 are loc o discutie între Consiliul de Administrație și sindicatul majoritar, cel care, conform deciziei instanței, este organizatorul grevei. Vestea bună a zilei de azi este că am început cam cu 20% autobuze, troleibuze, tramvaie în traseu și am sfârșit-o cu aproape 40%. Deci sunt tot mai mulți șoferi și vatmani care înțeleg că această aventură trebuie să se sfârșească”, a spus Nicușor Dan, la Digi24.

El speră că, în urma negocierilor, greva să se oprească de marți.

„Toate discuțiile care sunt legitime de natură sindicală trebuie să se poarte în cadru legal, fără ca bucueștenii să aibă de suferit”, a mai spus primarul.

Luni este a cincea zi de grevă la Societatea de Transport București (STB), după ce negocierile au eșuat. Totuși, unele mijloace de transport ale societății se află pe trasee.