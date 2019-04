Grup de sprijin ca în FILMELE americane - Susținere pentru bolnavii de cancer din România

Cancer 360.ro este o platforma cu informatii complete despre cancer si o comunitate online suport pentru bolnavii de cancer din Romania. Proiectul este dezvoltat la initiativa GTS Solution, companie cu 18 ani de expertiza in domeniul serviciilor si solutiilor integrate pentru piata farmaceutica din tara noastra.

Oncologia reprezinta una dintre ariile terapeutice in care compania GTS Solution dezvolta o strategie 360-pacient centric. Informarea corecta si responsabila a pacientilor este una dintre componentele principale ale acestei strategii. Site-ul Cancer360.ro este creat pentru a le oferi pacientilor toate informatiile de care au nevoie din domeniul oncologiei.

Aici puteti gasi articole despre toate tipurile de cancer, semne si simptome, diagnostic, analize, tratament, ingrijiri paliative. Comunitatea Cancer360.ro va ofera sfaturi medicale furnizate de specialisti – medici oncologi, psihologi, terapeuti – atat pentru preventia cancerului, cat si pentru tratamentul afectiunilor oncologice. Tot aici puteti beneficia de suport si discutii cu alti pacienti sau membri din comunitate.

Ce trebuie sa stiti, pe scurt, despre cancer

Cancerul este o boala care se poate localiza in orice parte a corpului, acolo unde celulele anormale se divid necontrolat si duc la aparitia unor formatiuni numite tumori. Cancerul poate fi benign sau malign. Malignitatea reprezinta capacitatea celulelor canceroase de a invada alte tesuturi si de a se raspandi prin sange si sistemul limfatic la alte organe. Sub umbrela cancerului sunt peste 100 de tipuri de boli oncologice. Cele mai frecvente sunt cancerul pulmonar, cancerul de colon, cancerul de san, cancerul de prostata, cancerul de piele s.a.

Statisticile arata ca tot mai multi oameni se imbolnavesc de cancer si pierd lupta cu aceasta boala redutabila. In 2015, la nivel mondial, 8,8 milioane de persoane au murit din cauza cancerului, cu 600.000 de persoane mai mult decat in 2012. Cancerul este responsabil de 1 din 6 decese in lume. In Romania, se inregistreaza o crestere cu peste 20% a numarului de decese cauzate de cancer in ultimii ani.

Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) sustine ca 30-50% dintre cazurile de cancer ar putea fi prevenite prin alegeri sanatoase ce tin de stilul de viata. Principalele masuri de prevenire a cancerului sunt:

• alimentatia echilibrata si naturala,

• mentinerea unei greutati in limite normale,

• renuntarea la fumat,

• limitarea consumului de alcool,

• protejarea pielii de razele ultraviolete,

• evitarea factorilor poluanti

• odihna suficienta,

• gestionarea stresului

• practicarea unei activitati fizice.

Tratamente in oncologie

Sectiunea dedicata tratamentului in cancer cuprinde informatii despre toate terapiile oncologice disponibile in prezent:

• chimioterapia,

• radioterapia,

• terapia hormonala,

• imunoterapia,

• terapia tintita,

• chirurgia oncologica,

• transplantul de celule stem,

• nutritia in cancer,

• ingrijiri paliative in cancer.

Principalele obiective ale tratamentului oncologic sunt de a vindeca boala. Odata cu noile terapii imunologice, la ora actuala, tot mai multi pacienti reusesc sa iasa invingatori din lupta cu boala. Insa in majoritatea cazurilor, tratamentele vizeaza prelungirea duratei de viata a pacientului si asigurarea unei bune calitati a vietii.

Managementul efectelor adverse in oncologie

Comunitatea Cancer360.ro vine in intampinarea pacientilor cu informatii ample si solutii concrete pentru reducerea efectelor adverse ale tratamentelor oncologice. Medicamentele citostatice si tehnicile de radioterapie, chiar daca s-au modernizat mult in ultimul timp, sunt greu de suportat de catre pacienti. Multi se confrunta cu efecte adverse dure: caderea parului, greata, varsaturi, diaree, constipatie, mucozita orala, eruptie acneiforma, radiodermita, dureri, oboseala accentuata, pierderea apetitului.

Acestea afecteaza profund starea pacientilor oncologici, cauzeaza disconfort, teama si ingreuneaza considerabil viata lor si a familiilor acestora. Uneori, se ajunge la abandonarea tratamentului oncologic din cauza efectelor adverse.

Gestionarea si tratarea efectelor adverse in terapia cancerului reprezinta un aspect deosebit de important care le asigura pacientilor mai mult confort si siguranta in lupta contra bolii. Pe site sunt prezentate metode si solutii pentru minimizarea efectelor adverse ale chimioterapiei si radioterapiei.

Retineti!

Continutul editorial al site-ului Cancer360.ro este realizat de medici specialisti si redactori cu experienta in domeniul medical, scopul intregii echipe fiind de a informa corect publicul. Toate informatiile si serviciile de pe site-ul cancer360.ro nu pot inlocui insa un consult medical si nici recomandarile medicului curant sau farmacistului.

Despre GTS Solution

GTS Solution este unul dintre principalii furnizori de servicii si solutii pentru piata farmaceutica din Romania.

Misiunea GTS Solution este de a contribui la imbunatatirea calitatii vietii si a starii de sanatate a pacientilor, prin promovarea unor produse farmaceutice si servicii de inalta calitate.