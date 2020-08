Guvernul Orban spune că pedofilii riscă să fie discriminați / DOCUMENT

Guvernul Ludovic Orban a atacat la CCR o lege care înăsprește pedepsele pentru viol și pedofilie și prevede că faptele devin imprescriptibile, Executivul fiind de părere că persoanele care abuză sexual alte persoane ar putea fi discriminate de legea adoptată de Parlament, în comparație cu infractori care comit acte similare.

„Legea, in forma adoptata de Camera Deputatilor, ridica unele probleme de constitutionalitate, dupa cum urmeaza: Pct. 1 si 2 ale art I al Legii prevad modificarea art. 153 din Codul penal, privind prescriptia raspunderii penale si art. 154 privind termenele de prescriptie a raspunderii penale, in sensul instituirii imprescriptibilitatii raspunderii penale pentru faptele de viol (art. 218 din Codul penal) si act sexual cu un minor (art. 220 din Codul penal). Aceasta reglementare poate ridica probleme din perspectiva raportarii la art. 16 din Constitutie intrucat instituie un tratament discriminatoriu intre persoanele care au comis infractiuni de gravitate similara, in sensul in care nu pot fi identificate ratiuni obiective pentru alegerea acelor infractiuni care urmeaza a fi imprescriptibile. Astfel, solutia legislativa aleasa pare arbitrara discriminatorie fata de persoanele care savarsesc infractiunile de viol sau act sexual cu un minor, infractiuni pentru care va opera imprescriptibilitatea raspunderii penale, in timp ce alte fapte de gravitate cel putin egala si de natura similara vor fi in continuare supuse curgerii termenelor de prescripfie. Este adevarat ca infractiunile contra libertatii si integritatii sexuale au un specific aparte si ca, din cauza traumelor provocate victimelor, in multe cazuri trece o perioada considerabila de timp pana cand acestea pot aduce la cunostinta organelor judiciare fapta comisa, iar din aceasta perspectiva s-ar putea justifica introducerea unor termene de prescriptie prelungite pentru faptele contra libertatii si integritatii sexuale. Chiar cu luarea in considerare a acestor aspecte insa, din perspectiva autorului infractiunii, ar putea fi discutabila aplicarea unui tratament diferit fata de autorii unor aite infractiuni pedepsite de legea penala la fel de aspru (enumeram cu titlu de exemplu fapte precum cele de corupfie, tortura, nerespectare a regimului armelor si al munitiilor, nerespectarea regimului materialelor nucleate sau al alter materii radioactive, tradare). Cu atat mai mult insa nu poate fi justificata in mod obiectiv si rezonabil diferenta de tratament fata de autorii unor infractiuni de aceea§i natura, susceptibile a avea un efect similar asupra victimei si prin urmare a produce acelasi decalaj in sesizarea organelor judiciare”, scrie Guvernul in sesizarea la CCR.

Documentul integral este aici.