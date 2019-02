HALUCINANT Un medic de ambulanță din Teleorman, escortat de MASCAȚI la o intervenție, a fost AMENDAT de polițiști: A sunat abuziv la 112

Un medic de la Serviciul de Ambulanță Teleorman a fost amendat, joi, de polițiști, pentru că ar fi sunat în mod abuziv la 112, pentru a cere escortă până la București. Doctorul se apără și spune că a apelat preventiv poliția, după ce, recent, fusese agresat de rudele unei fetițe care a murit.

Medicul Gabriel Bogdan Caravețeanu, angajat al Serviciului de Ambulanță Teleorman, a primit joi o amendă în plic pentru că ar fi sunat în mod abuziv la numărul de urgență 112. Medicul se apără și spune că a apelat poliția preventiv, în interes de serviciu, după ce, în urmă cu câteva zile, a fost agresat de rudele unei fetițe care a murit în ambulanță, în timp ce era transportată la București. Trebuie precizat că Gabriel Bogdan Caravețeanu este singurul medic specializat pentru intervențiile de urgență în tot județul.

Doctorul a oprit, atunci, ambulanța, și spune că a fost lovit pentru că a refuzat să mai ducă fata la spitalul din Capitală.

De această dată, rudele unui bolnav au solicitat să însoțească ambulanța până în Capitală, iar medicul s-a temut ca experiența trecută să nu se repete, așa că a solicitat preventiv sprijinul polițiștilor. Aceștia au considerat totul un abuz și au decis să-l amendeze cu 500 de lei.

"În urmă cu o săptămână tocmai luasem bătaie. Trei pumni și atât. Era o solicitare extrem de periculoasă de care am scăpat. Acum aveam o solicitare la fel de periculoasă. Așa că am solicitat poliției să mă însoțească până la București, ca să nu se mai repete povestea. Mascații m-au însoțit, nu polițistul care mi-a dat amenda. Am solicitat într-o seară să fiu apărat, eu și echipajul meu, pentru că situația se putea denatura. În seara aia nu s-a întâmplat într-adevăr nimic. Pacienta nu mi-a mai murit în ambulanță. Dar dacă asta se întâmpla, aparținătorii puteau ajunge la noi în cinci minute și nu se știe cât de recalcitranți puteau să fie. Eu am sunat să mă protejeze și să nu risc nimic. În schimb acum, agentul de poliție mi-a dat amendă de 500 de lei", a declarat medicul Caravețeanu pentru corespondentul MEDIAFAX.

Acesta a precizat că va contesta amenda.

Potrivit șefului Serviciului de Ambulanță Teleorman, Cristi Popescu, la mijloc este vorba despre o dublă exagerare, atât din partea medicului, cât și a polițiștilor. Popescu este de părere că subalternul său nu avea motive să ceară escortă preventiv, dar nici poliția nu ar fi trebuit să amendeze un om care sunase pentru protecție, în interes de serviciu.

"Acum o vreme, medicul Caravețeanu a preluat un copil de la spitalul din Videle să-l ducă la București. Copilul fiind copilul unor romi, ei s-au ținut cu mașina după ambulanță și, la Valea Plopilor, copilul a intrat în stop cardio-respirator. Oricum, starea era extrem de gravă. A oprit ambulanța să efectueze manevre, romii au deschis ușa și au văzut că fetița nu era bine. Aceștia insistau să ducă fetița la București, deși decedase. Iar pentru că a refuzat, echipajul a fost agresat. S-a speriat atunci. Acum câteva zile, a avut de dus un pacient la București de la Spitalul Județean din Alexandria. Și el, de frica celor de la Valea Plopilor, a zis că nu pleacă dacă nu vine poliția să-l însoțească. Și a sunat la poliție că vrea să fie însoțit. I s-a spus că nu se poate. M-a sunat inspectorul șef al poliției și mi-a zis că un medic de la noi vrea escortă și am convenit să îl ducă până la ieșirea din oraș", a detaliat Cristi Popescu.

Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Teleorman nu au putut fi contactați, până la ora transmiterii acestei știri, pentru a oferi un punct de vedere referitor la acest caz.