HAOS în Libia. Forțele mareșalului Haftar au anunțat că au capturat Aeroportul din Tripoli. Lupte violente în suburbiile capitalei

Confruntările militare din apropierea capitalei Libiei, Tripoli, între miliţiile loiale Guvernului de uniune naţională şi grupul numit Armata Naţională Libiană, condusă de Khalifa Haftar, au continuat și în cursul zilei de sâmbătă, potrivit BBC preluate de mediafax.

Potrivit Al Jazeera, forțele guvernamentale au lansat mai multe raiduri aeriene împotriva trupelor generalului Haftar, într-o încercare de a opri avansul acestora către Tripoli.

Armata Națională Libiană, condusă de Haftar, a anunțat, prin intermediul unui comunicat lansat sâmbătă, că desfășoară o operațiune pentru a prelua controlul asupra fostului aeroport internațional din Tripoli, aflat la 30 de kilometri de oraș. Aeroportul ar urma să fie utilizat ca punct de lansare pentru misiuni care vor avea scopul de a ocupa mai multe puncte-cheie ale capitalei, potrivit aceluiași comunicat.

Confruntările au loc în trei suburbii din zona sudică a capitalei țării. Trimisul special al ONU pentru Libia, Ghassan Salame, a declarat sâmbătă că, în ciuda situației tensionate, conferința privind organizarea de noi alegeri, programată să se desfășoare în perioada 14-16 aprilie, va avea loc.

Khalifa Haftar a anunțat recent mai multe mișcări de trupe înaintea unui asalt planificat asupra capitalei Tripoli, unde se află și sediul Guvernului, condus de Fayez al-Serraj și sprijinit de Națiunile Unite. Haftar, care este sprijinit de Egipt, Emiratele Arabe Unite și Franța, a ocupat în ultimele săptămâni diverse zone din partea sudică a țării și a anunțat că plănuiește un atac împotriva teroriștilor care, spune el, s-ar afla la Tripoli.

Generalul Haftar a purtat o discuție cu Secretarul general ONU, Antonio Guterres, căruia i-a comunicat că operațiunile forțelor pe care le conduce nu se vor încheia până când „terorismul” nu va fi înfrânt.

G7, grupul statelor puternic industrializate, a solicitat tuturor părților să „inceteze imediat orice activitate militară”. Consiliul de Securitate al ONU a lansat un apel similar. Rusia a făcut apel către părțile implicate în conflict să ajungă la o înțelegere. Aflat într-o vizită în Egipt, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a avertizat asupra unor intervenții străine în Libia.

Războiul civil din Libia, declanșat după căderea regimului Gaddafi, în 2011, este o confruntare între forțele armate din zona estică a țării, conduse de Khalifa Haftar și forțele guvernamentale, sprijinite de ONU.

