Haos la Marea Neagră: Rusia a bombardat încă o navă străină; bilanțul atacurilor ajunge la trei vapoare

Rusia a tras vineri asupra a două nave străine în apropierea portului Pivdennîi din Marea Neagră, a anunţat vineri Ministerul ucrainean al Infrastructurii pe pagina sa de Facebook.

Rusia a tras în 'Namura Queen' sub pavilionul Panama şi 'Millennial Spirit' sub pavilionul Republicii Moldova, a precizat ministerul, citat de Reuters. Joi, cargoul Yasa Jupiter, sub pavilion al Insulelor Marshall şi cu proprietar turc, a fost lovit de un obuz în aceeaşi zonă.

Ucraina a anunţat că şi-a închis toate porturile maritime din cauza războiului cu Rusia.