HBO Max va lansa miniseria-documentar 'Irina Rimes: Pe drumul meu'

HBO Max va lansa miniseria-documentar Max Original "Irina Rimes: Pe drumul meu/ On my Way with Irina Rimes", regizată de Barna Nemethi, după un concept de Mara Ciama, produsă de Global Records, conform news.ro.

Primele trei episoade din cele şapte ale miniseriei vor fi disponibile pe HBO Max din 3 iunie.

Ce faci atunci când simţi că nu îţi găseşti inspiraţia, când simţi că te îndepărtezi de esenţă şi te pierzi pe tine? După doi ani de activitate haotică, Irina Rimes simte că are nevoie de o schimbare pentru a se regăsi. Irina porneşte la drum timp de două săptămâni şi călătoreşte într-un studio mobil prin şase oraşe cu scopul de a-şi finaliza albumul Acasă, un album cu un concept aparte, o călătorie iniţiatică a Irinei spre redescoperirea sinelui. Producţia albumului a fost realizată de către artistă şi trupa ei în diverse zone ale ţării (Bucureşti, Braşov, Piatra Neamţ, Iaşi) şi a culminat cu o oprire în Republica Moldova, la Chişinău şi la Izvoare, de unde provine Irina.

"Irina Rimes: Pe drumul meu" este o călătorie ce explorează influenţele care au făcut-o pe Irina Rimes artista de astăzi. Irina Rimes rememorează momente importante din viaţa ei, vorbeşte despre versurile pe care le scrie, despre oamenii care au ajutat-o în carieră. În paralel, sunt dezvăluite detalii despre sursele de inspiraţie ale albumelor anterioare, sunt pregătite videoclipuri şi concerte caritabile.

Profesionişti din industria muzicală, artişti şi persoane publice precum: Tudor Chirilă, Andra, Cătălin Măruţă, Damian Drăghici, Adrian Despot, The Motans, Alex Cotoi şi mulţi alţii sunt invitaţi în documentar să vorbească despre cariera artistei.

"Documentarul “Irina Rimes: Pe drumul meu/ On my Way with Irina Rimes” a apărut din nevoia de a spune lucruri: despre mine, despre oamenii care lucrează în acest proiect, despre ce se petrece în spatele scenei, în spatele camerelor, despre industrie, despre ce înseamnă să construieşti un proiect. Vreau să arătăm oamenilor struggle-ul de artist. Să înţeleagă mama, tata, rudele, prietenii mei de ce n-am timp să merg la ei în vizită, de ce nu răspund tot timpul la telefon, de ce dorm până la ora 4 după-amiaza, dar cel mai important, de ce scriu ceea ce scriu. Vreau să vadă oamenii care este sacrificiul pe care-l faci atunci când decizi că vrei să devii artist. Cum trebuie să renunţi la tine şi în acelaşi timp, să se învârtă toate în jurul tău. Tu nu poţi fi artist 8 ore pe zi, de la 10 până la 18. Eşti artist din momentul în care ai decis că nu vei face nimic altceva în viaţa asta. Sunt onorată să pot să-mi spun povestea împreună cu HBO Max şi le mulţumesc pentru încredere", a spus artista.

Johnathan Young, Producător executiv HBO Max: "Povestea Irinei este una extrem de personală, dar în acelaşi timp universală. Este despre efortul de a-ţi găsi vocea, compromisurile şi deciziile dificile pe care trebuie să le faci, dorul de casă şi nevoia de a-ţi găsi propriul drum, cu propriile forţe. Drumul Irinei este unul către descoperire. O vedem pe Irina în momente de relaxare, reflecţie şi reîncărcare. Mereu cu căldură, candoare şi incredibilă sinceritate. Irina Rimes: Pe drumul meu e o bijuterie şi a fost un mare privilegiu să fiu parte din această călătorie".

"Irina Rimes: Pe drumul meu/ On My Way with Irina Rimes" este o miniserie-documentar care are la bază o idee şi un concept creat de Mara Ciama, dezvoltată şi produsă de Global Records. Regia este semnată de Barna Nemethi. Producătorii executivi sunt Antony Root, Johnathan Young; producătorii sunt: Ioanina Pavel, Mara Ciama, Iliana Dumitrache, Alexandru Dorobanţu şi Cosmin Dogaru (Stay Sharp).

Irina Rimes este unul dintre artiştii emblematici ai industriei muzicale din România care şi-a pus amprenta asupra publicului şi topurilor radio şi TV prin stilul unic de interpretare, piese statement şi sute de show-uri live intense şi pline de emoţie. ”Despre el”, ”Cosmos” şi ”Pastila” sunt cele trei albume compuse de Irina care includ hituri precum ”Visele”, ”Ce s-a întâmplat cu noi”, ”Iubirea noastră mută”, ”Bandana”, ”Bolnavi amândoi”, ”Nu ştii tu să fii bărbat”, iar colaborările cu artişti precum Guess Who, Carla’s Dreams, The Motans, INNA, Grasu XXL, Bruja sau Cris Cab, dar şi piesele compuse pentru Andra, Antonia, Nicole Cherry confirmă versatilitatea sa.