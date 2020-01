Heiko Maas: 'Marea Britanie va trebui să ajungă la un compromis în ceea ce privește drepturile consumatorilor și protecția mediului'

Marea Britanie va trebui să ajungă la un compromis în ceea ce privește drepturile consumatorilor și protecția mediului dacă vrea să își mențină accesul la piața unică a Uniunii Europene, a declarat miercuri ministrul german de Externe, Heiko Maas, relatează Reuters, potrivit Mediafax.

"Până la sfârșitului trebuie să definim clar forma relației noastre", a transmis Maas într-un articol pentru Die Zeit.

"Așa că permiteți-mi să fiu deschis: Da, vrem zero tarife și zero bariere comerciale, zero dumping și zero competiție neloială. Fără standarde similare pentru a neproteja muncitorii, consumatorii și mediul, nu poate exista acces la cea mai mare piață unică din lume", a adăugat acesta.

Marea Britanie și Uniunea Europeană trebuie să poarte negocieri privind relațiile economice post-Brexit într-o manieră care "nu va răni Blocul comunitar", a concluzionat ministrul german.