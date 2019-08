Helmuth Duckadam: 'Suntem într-o derută totală. Se repetă ce a fost cu ani în urmă la Giurgiu'

FCSB a suferit a treia înfrângere la rând în meciurile oficiale și a doua consecutivă în campionat, 1-2 cu Astra, iar apele sunt destul de tulburi în tabăra roș-albaștrilor. Helmuth Duckadam a sintetizat plastic situația în care se află echipa în acest moment, potrivit digisport.ro.

"Eu zic că suntem într-o derută totală. Azi nu am început rău, am avut la 0-0 un penalty. Din păcate, se repetă ce a fost cu ani în urmă la Giurgiu. Am mai avut încă un penalty după, dar asta nu schimbă jocul majorităţii jucătorilor", a spus Duckadam la Digi Sport, în cadrul emisiunii Fotbal Club.

Mihai Bălașa, pus la zid de toată lumea, după gafa din meciul Astra - FCSB 2-1

Mihai Bălașa a gafat la golul Astrei, din minutul 20 și a fost schimbat în minutul 40. Înlocuitorul său, Ionuț Vînă, a gafat și el la cel de-al doilea gol, cel marcat de Alibec.

"Avem nevoie de un fundaş central. La ce greşeli au făcut Planic şi Bălaşa, e nevoie de un transfer. Pe Bălaşa nu cred că o să îl mai vedem", a concluzionat ferm directorul de imagine de la FCSB.