Horia Tecău: Roger Federer e idolul meu, e ceva aparte când joci împotriva lui

Horia Tecău, cel mi bun tenismen român de dublu, a vorbit despre cele mai importante meciuri din carieră, printre care se numără și cele cu Roger Federer și Rafael Nadal. Despre campionul elvețian, Tecău a avut numai cuvinte de laudă.

Când l-a întâlnit, a fost împresionat de capacitățile lui Federer, încă din timpul încălzirii. „Federer e idolul meu, e ceva mai aparte când joc împotriva lui. Înainte îți doreai să câștige toate meciurile pe care le joacă, acum vrei să-l învingi.

În primul meci, când am jucat cu el la Brisbane, eram așa, un pic uimit, impresionat... wow, joc cu Federer, mă încălzesc cu el, îi returnez serviciul... Făcea niște execuții și îl admiram, apoi mă gândeam: «Stai, că nu trebuie, eu trebuie să-l bat, nu să-l admir». Adică «Schimbă-ți atitudinea și dorește-ți să câștigi punctul acesta, și meciul...».

Ca jucător... simți talentul în felul în care se mișcă pe teren. Simți și că nu este foarte calibrat pe jocul de dublu, retururile, spre exemplu, nu sunt foarte precise. Sigur, dacă s-ar antrena special, cum a fost pentru Cupa Davis sau Jocurile Olimpice, atunci le dă, sigur, dar așa... îl mai prinzi. Simți că returul de rever nu e atât de precis și că poți să-l ataci acolo.” , a declarat Tecău pentru gsp.ro.

Pe Rafael Nadal, Horia Tecău l-a înfruntat la Jocurile Olimpice din 2016, din Brazilia. La câteva luni de la duel, cei doi au vorbit despre moment, iar spaniolul a recunoscut că a rămas și el impresionat de calitatea și intensitatea confruntării. ”A fost ceva incredibil și pentru el. Am fost surprins, am simțit asta, dar vorbind apoi cu el la Cincinnati, «ce luptă, ce meci a fost», am realizat cât de important a fost și în cazul lui.

De la primul meci am observat că e foarte activ la fileu. Și nu te aștepți la asta de la el, e spaniol, joacă mult din spatele terenului. La simplu vine rar la fileu, dar când o face, vine bine și nu greșește niciun voleu.

Totuși, nu crezi că poate fi atât de activ, să se miște atât de bine și să facă atâtea intercepții. E un jucător foarte puternic pe retur. Nu riscă, dar trimite înapoi, iar tu trebuie să fii tare pe serviciu și pe voleu ca să te pui în avantaj. Plus că este un competitor foarte bun, nu-ți lasă nimic, niciodată. Se luptă pentru fiecare punct.” , a declarat Tecău pentru gsp.ro.